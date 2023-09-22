Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Залужный впервые пообщался с преемником Милли

Роман ПетренкоПятница, 22 сентября 2023, 19:58
Залужный впервые пообщался с преемником Милли
чарльз браун, фото: getty

Главнокомандующий Вооруженных сил Валерий Залужный пообщался с председателем Объединенного комитета начальников штабов США генералом Марком Милли, а также познакомился с его преемником Чарльзом Брауном.

Источник: Залужный в Telegram

Детали: Залужный вечером 22 сентября сообщил о разговоре с генералом Милли. Он рассказал об обстановке на фронте, ходе украинских оборонительных и наступательных операций.

Реклама:

Отдельно собеседники остановились на потребностях Вооруженных сил - важно усилить ПВО и артиллерию.

Прямая речь Залужного: "Поблагодарил лично генерала Милли.

В этом месяце у моего друга заканчивается срок полномочий на посту главы объединенного комитета начальников штабов США.

ВИДЕО ДНЯ

С первых дней полномасштабного российского вторжения, особенно в самые сложные моменты этой войны, генерал Милли всегда был рядом с нашим народом. Мы ценим проведенную титаническую работу, важные советы, всестороннюю помощь и поддержку. Пригласил его в Украину и буду иметь честь встречать на нашей земле.

В знак продолжения тесного партнерства Украины и США генерал Милли познакомил меня со своим преемником - генералом Чарльзом Брауном".

Больше деталей: Собеседники договорились поддерживать высокий уровень коммуникации и в ближайшее время провести переговоры.

Темы: ЗалужныйСШАВооруженные силы
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Ночная атака: Россия запускала дроны из Крыма, основной удар пришелся на Херсонщину

В Киеве количество жертв массированной атаки России достигло 13 человек

Владелец "Global Spirits" о подозрении СБУ: Надеюсь, это ошибка, а не рейдерство

Россия хочет "конкретных доказательств" от Польши по ракете, прежде чем давать объяснения

В Запорожье, Днепре и Одессе – день траура. В Запорожье от атаки погибли 9 человек

ISW: Россия продолжит наносить широкомасштабные удары по Украине

Все новости...
Залужный
Залужный и начальник Генштаба "сверили часы" с ОСУВ "Таврия"
"Ждем хороших новостей": Залужный о встрече с западными партнерами
Генерал Милли общается с Залужным несколько раз в неделю
Последние новости
11:31
фотоНе только пингвинята: полярники показали, кто еще родился возле "Вернадского"
11:22
Польша продолжает проверку, не падали ли элементы ракеты на ее территории
11:10
Ночная атака: Россия запускала дроны из Крыма, основной удар пришелся на Херсонщину
11:00
Главные экономические новости 2023 года
10:47
Начался первый метеорный поток 2024: где увидят звездопад
10:45
В Киеве количество жертв массированной атаки России достигло 13 человек
10:37
Поезда из Британии в Европу под Ла-Маншем отменили из-за подтопления вблизи Лондона
10:33
По всей Украине воздушная тревога из-за взлета носителя "Кинжалов"
10:16
В Сербии проводят перевыборы на 30 избирательных участках
10:13
Владелец "Global Spirits" о подозрении СБУ: Надеюсь, это ошибка, а не рейдерство
Все новости...
Реклама: