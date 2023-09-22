Залужный впервые пообщался с преемником Милли
Главнокомандующий Вооруженных сил Валерий Залужный пообщался с председателем Объединенного комитета начальников штабов США генералом Марком Милли, а также познакомился с его преемником Чарльзом Брауном.
Источник: Залужный в Telegram
Детали: Залужный вечером 22 сентября сообщил о разговоре с генералом Милли. Он рассказал об обстановке на фронте, ходе украинских оборонительных и наступательных операций.
Отдельно собеседники остановились на потребностях Вооруженных сил - важно усилить ПВО и артиллерию.
Прямая речь Залужного: "Поблагодарил лично генерала Милли.
В этом месяце у моего друга заканчивается срок полномочий на посту главы объединенного комитета начальников штабов США.
С первых дней полномасштабного российского вторжения, особенно в самые сложные моменты этой войны, генерал Милли всегда был рядом с нашим народом. Мы ценим проведенную титаническую работу, важные советы, всестороннюю помощь и поддержку. Пригласил его в Украину и буду иметь честь встречать на нашей земле.
В знак продолжения тесного партнерства Украины и США генерал Милли познакомил меня со своим преемником - генералом Чарльзом Брауном".
Больше деталей: Собеседники договорились поддерживать высокий уровень коммуникации и в ближайшее время провести переговоры.