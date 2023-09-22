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Залужный впервые пообщался с преемником Милли

Роман ПетренкоПятница, 22 сентября 2023, 19:58
Залужный впервые пообщался с преемником Милли
чарльз браун, фото: getty

Главнокомандующий Вооруженных сил Валерий Залужный пообщался с председателем Объединенного комитета начальников штабов США генералом Марком Милли, а также познакомился с его преемником Чарльзом Брауном.

Источник: Залужный в Telegram

Детали: Залужный вечером 22 сентября сообщил о разговоре с генералом Милли. Он рассказал об обстановке на фронте, ходе украинских оборонительных и наступательных операций.

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Отдельно собеседники остановились на потребностях Вооруженных сил - важно усилить ПВО и артиллерию.

Прямая речь Залужного: "Поблагодарил лично генерала Милли.

В этом месяце у моего друга заканчивается срок полномочий на посту главы объединенного комитета начальников штабов США.

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С первых дней полномасштабного российского вторжения, особенно в самые сложные моменты этой войны, генерал Милли всегда был рядом с нашим народом. Мы ценим проведенную титаническую работу, важные советы, всестороннюю помощь и поддержку. Пригласил его в Украину и буду иметь честь встречать на нашей земле.

В знак продолжения тесного партнерства Украины и США генерал Милли познакомил меня со своим преемником - генералом Чарльзом Брауном".

Больше деталей: Собеседники договорились поддерживать высокий уровень коммуникации и в ближайшее время провести переговоры.

Темы: ЗалужныйСШАВооруженные силы
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