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Російські війська намагалися атакувати на чотирьох напрямках – Генштаб

Тетяна ОлійникП'ятниця, 22 вересня 2023, 20:15
Російські війська намагалися атакувати на чотирьох напрямках – Генштаб
Ілюстративне фото - Генштаб ЗСУ

За минулу добу на фронті відбулось 25 бойових зіткнень, ворог намагався атакувати на чотирьох напрямках.

Джерело: вечірнє зведення Генштабу ЗСУ 22 вересня

Деталі: Сили оборони України успішно відбили російські атаки на Бахмутському напрямку в районах Міньківки, Оріхово-Василівки, Андріївки та Григорівки; на Авдіївському напрямку в районі Сєверного; на Мар’їнському напрямку в районах Мар’їнки та Красногорівки Донецької області та на Запорізькому напрямку в районі Роботиного.

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Українські війська продовжують ведення наступальної операції на Мелітопольському та на Бахмутському напрямках.

Дослівно: "Ворог завдав 5 ракетних та 40 авіаційних ударів, здійснив 19 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах.

Протягом доби авіація Сил оборони завдала удару по штабу командування чорноморського флоту росії в тимчасово окупованому Севастополі, 12 ударів по районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки та 4 - по зенітно-ракетним комплексам противника.

ВІДЕО ДНЯ

Підрозділами ракетних військ уражено 2 зенітно-ракетних комплекси та 4 артилерійських засоби противника".

Теми: Генштабвійна
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