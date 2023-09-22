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Российские войска пытались атаковать на четырех направлениях – Генштаб

Татьяна ОлейникПятница, 22 сентября 2023, 20:15
Российские войска пытались атаковать на четырех направлениях – Генштаб
Иллюстративное фото - Генштаб ВСУ

За прошедшие сутки на фронте произошло 25 боевых столкновений, враг пытался атаковать на четырёх направлениях.

Источник: вечерняя сводка Генштаба ВСУ 22 сентября

Детали: Силы обороны Украины успешно отразили российские атаки на Бахмутском направлении в районах Миньковки, Орехово-Василовки, Андреевки и Григорьевки; на Авдеевском направлении в районе Северного; на Марьинском направлении в районах Марьинки и Красногоровки Донецкой области и в Запорожском направлении в районе Роботиного.

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Украинские войска продолжают ведение наступательной операции на Мелитопольском и Бахмутском направлениях.

Дословно: "Враг нанес 5 ракетных и 40 авиационных ударов, совершил 19 обстрелов из реактивных систем залпового огня по позициям наших войск и населенным пунктам.

В течение суток авиация Сил обороны нанесла удар по штабу командования черноморского флота России во временно оккупированном Севастополе, 12 ударов по районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники и 4 – по зенитно-ракетным комплексам противника.

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Подразделениями ракетных войск поражены 2 зенитно-ракетных комплекса и 4 артиллерийских средства противника".

Темы: Генштабвойна
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