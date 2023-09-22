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Окупанти через брак грошей крадуть домашніх тварин в Токмаку – Генштаб

Тетяна ОлійникП'ятниця, 22 вересня 2023, 20:27
Окупанти через брак грошей крадуть домашніх тварин в Токмаку – Генштаб
ФОТО: GETTY IMAGES

У Генштабі ЗСУ повідомляють, що військовослужбовці РФ масово обкрадають місцеве населення Токмака Запорізької області через затримку грошового забезпечення.

Джерело: вечірнє зведення Генштабу ЗСУ 22 вересня

Дослівно: "У місті Токмак Запорізької області місцеве населення продовжує потерпати від дій військовослужбовців російських окупаційних військ, які через затримку грошового забезпечення та браку продуктів харчування займаються масовими крадіжками.

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Зокрема, окупанти примушують цивільних людей віддавати їм своїх домашніх тварин, продукти харчування та консервацію".

Теми: окупаціяГенштабЗапорізька область
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