Окупанти через брак грошей крадуть домашніх тварин в Токмаку – Генштаб

У Генштабі ЗСУ повідомляють, що військовослужбовці РФ масово обкрадають місцеве населення Токмака Запорізької області через затримку грошового забезпечення.

Джерело: вечірнє зведення Генштабу ЗСУ 22 вересня

Дослівно: "У місті Токмак Запорізької області місцеве населення продовжує потерпати від дій військовослужбовців російських окупаційних військ, які через затримку грошового забезпечення та браку продуктів харчування займаються масовими крадіжками.

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Зокрема, окупанти примушують цивільних людей віддавати їм своїх домашніх тварин, продукти харчування та консервацію".