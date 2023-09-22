Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

Окупанти через брак грошей крадуть домашніх тварин в Токмаку – Генштаб

Тетяна ОлійникП'ятниця, 22 вересня 2023, 20:27
Окупанти через брак грошей крадуть домашніх тварин в Токмаку – Генштаб
ФОТО: GETTY IMAGES

У Генштабі ЗСУ повідомляють, що військовослужбовці РФ масово обкрадають місцеве населення Токмака Запорізької області через затримку грошового забезпечення.

Джерело: вечірнє зведення Генштабу ЗСУ 22 вересня

Дослівно: "У місті Токмак Запорізької області місцеве населення продовжує потерпати від дій військовослужбовців російських окупаційних військ, які через затримку грошового забезпечення та браку продуктів харчування займаються масовими крадіжками.

Реклама:

Зокрема, окупанти примушують цивільних людей віддавати їм своїх домашніх тварин, продукти харчування та консервацію".

Теми: окупаціяГенштабЗапорізька область
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Київ відповів Орбану: Україна не змінювала межі своєї території 

СБУ назвала російського перевізника дронів Shahed із Ірану

фотоНамагалася з’їсти долари при затриманні: медики вимагали гроші за оформлення інвалідності

Литовська компанія модернізувала літак президента України

фотоЗеленський із рабинами вшанували жертв Бабиного Яру

"Диверсанти елітного спецназу РФ": ДБР і СБУ представили розслідування вибухів на складі ЗСУ у 2015 році

Усі новини...
окупація
У Криму заявили про "безпрецедентну кібератаку" на півострів
У ДБР розповіли, що роблять для розслідування швидкої окупації Півдня
Удар по командному пункту окупантів у Криму 20 вересня: супутник показав наслідки
Останні новини
17:02
Норвегія не пускатиме авто з російськими номерами
16:47
Путін підписав указ про призов в армію 130 тисяч росіян
16:45
фотоУ Норвегії на дворі будинку родина знайшла артефакти часів вікінгів
16:43
Інтервали між поїздами київського метро зменшать
16:32
фотоПід Києвом у двох чоловіків знайшли російській ЗРК "Тор" з боєприпасами
16:30
Швейцарія виділяє 103,5 млн євро на розмінування в Україні протягом 4 років
16:26
Окупанти Севастополя сподіваються, що посилення ППО захистить їх від ударів
16:01
Україна підписала близько 20 угод та меморандумів з французькими оборонними виробниками
15:44
Уже майже 93 тисячі вірмен залишили Карабах, ЄС виступив із заявою
15:36
На Дніпропетровщині довічно ув’язнили чоловіка, який зґвалтував 8-річну дівчинку
Усі новини...
Реклама: