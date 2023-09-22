Оккупанты из-за нехватки денег воруют домашних животных в Токмаке – Генштаб

В Генштабе ВСУ сообщают, что военнослужащие РФ массово обворовывают местное население Токмака Запорожской области из-за задержки денежного довольствия.

Источник: вечерняя сводка Генштаба ВСУ 22 сентября

Дословно: "В городе Токмак Запорожской области местное население продолжает страдать от действий военнослужащих российских оккупационных войск, которые из-за задержки денежного довольствия и нехватки продуктов питания занимаются массовыми кражами".

Реклама:

В частности, оккупанты заставляют гражданских людей отдавать им своих домашних животных, продукты питания и консервацию".