Влада повідомила про наліт безпілотників на Нікополь

Протягом дня 22 вересня росіяни влаштували наліт безпілотників на Нікополь, але загиблих немає, повідомив очільник області Сергій Лисак.

Джерело: Лисак у Telegram

Пряма мова Лисака: "За день російська армія двічі атакувала Нікополь. Був наліт безпілотників.

Ворог поцілив по місту дроном-камікадзе. З іншого БпЛА – скинув боєприпаси".

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Деталі: Влада наголошує, що "люди вціліли", але наслідки атак поки уточнюються.