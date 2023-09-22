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Влада повідомила про наліт безпілотників на Нікополь

Роман ПетренкоП'ятниця, 22 вересня 2023, 20:45
Влада повідомила про наліт безпілотників на Нікополь
ФОТО: NIKOPOL.NIKOPOLNEWS.NET

Протягом дня 22 вересня росіяни влаштували наліт безпілотників на Нікополь, але загиблих немає, повідомив очільник області Сергій Лисак.

Джерело: Лисак у Telegram

Пряма мова Лисака: "За день російська армія двічі атакувала Нікополь. Був наліт безпілотників.
Ворог поцілив по місту дроном-камікадзе. З іншого БпЛА – скинув боєприпаси".

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Деталі: Влада наголошує, що "люди вціліли", але наслідки атак поки уточнюються.

Теми: Нікопольбезпілотникивійна
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