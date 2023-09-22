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Власти сообщили о налете беспилотников на Никополь

Роман ПетренкоПятница, 22 сентября 2023, 20:45
Власти сообщили о налете беспилотников на Никополь
ФОТО: NIKOPOL.NIKOPOLNEWS.NET

В течение дня 22 сентября россияне устроили налет беспилотников на Никополь, но погибших нет, сообщил глава области Сергей Лысак.

Источник: Лысак в Telegram

Прямая речь Лысака: "За день российская армия дважды атаковала Никополь. Был налет беспилотников.

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Враг попал по городу дроном-камикадзе. С другого БпЛА - сбросил боеприпасы".

Детали: Власти отмечают, что "люди уцелели", но последствия атак пока уточняются.

Темы: Никопольбеспилотникивойна
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