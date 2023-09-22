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Канада передасть Україні 50 бронемашин у наступні три роки

"Європейська правда", "Українська правда"П'ятниця, 22 вересня 2023, 20:57
Канада передасть Україні 50 бронемашин у наступні три роки
фото: оп

Канада підготувала новий пакет військової допомоги для України, у рамках якого протягом наступних трьох років передадуть 50 броньованих машин.

Джерело: прем’єр Канади Джастін Трюдо у Палаті представників під час візиту до парламенту Канади президента Володимира Зеленського, "Європейська правда"

Деталі: "Я чітко сказав, що наш уряд буде підтримувати Україну стільки, скільки необхідно…  Сьогодні ми заявляємо про більш довгострокове, багаторічне зобов’язання, що забезпечує передбачувану і стабільну підтримку України.

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Це включає 650 млн доларів протягом трьох років на 50 бронемашин, включаючи Медеваки, які збудують канадські фахівці у Лондоні, що в провінції Онтаріо", – оголосив Трюдо. 

"Також ми надсилаємо інструкторів щодо винищувачів F-16, для навчання пілотів і техніків, щоб українці могли максимально ефективно використовувати подаровані літаки", – додав прем’єр Канади.

Трюдо нагадав, що з початку повномасштабної війни Канада надала Україні військову, гуманітарну та фінансову допомогу заглаьною вартістю близько 9 млрд канадських доларів.

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"Ми продовжимо працювати з партнерами, у тому числі НАТО, щоби надавати непохитну підтримку, і ми продовжимо економічну підтримку України протягом наступного року", – зазначив Джастін Трюдо. 

Як повідомлялось, президент України Володимир Зеленський прибув із неоголошеним візитом до Канади після того, як побував у Сполучених Штатах, де зустрівся з президентом США Джо Байденом.

Під час переговорів лідери України й Канади обговорили оборонні потреби України, подальшу фінансову та гуманітарну підтримку Києва, а також економічну та інвестиційну співпрацю.

Теми: Канадазброявійна
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