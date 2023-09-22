Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

Канада передасть Україні 50 бронемашин у наступні три роки

"Європейська правда", "Українська правда"П'ятниця, 22 вересня 2023, 20:57
Канада передасть Україні 50 бронемашин у наступні три роки
фото: оп

Канада підготувала новий пакет військової допомоги для України, у рамках якого протягом наступних трьох років передадуть 50 броньованих машин.

Джерело: прем’єр Канади Джастін Трюдо у Палаті представників під час візиту до парламенту Канади президента Володимира Зеленського, "Європейська правда"

Деталі: "Я чітко сказав, що наш уряд буде підтримувати Україну стільки, скільки необхідно…  Сьогодні ми заявляємо про більш довгострокове, багаторічне зобов’язання, що забезпечує передбачувану і стабільну підтримку України.

Реклама:

Це включає 650 млн доларів протягом трьох років на 50 бронемашин, включаючи Медеваки, які збудують канадські фахівці у Лондоні, що в провінції Онтаріо", – оголосив Трюдо. 

"Також ми надсилаємо інструкторів щодо винищувачів F-16, для навчання пілотів і техніків, щоб українці могли максимально ефективно використовувати подаровані літаки", – додав прем’єр Канади.

Трюдо нагадав, що з початку повномасштабної війни Канада надала Україні військову, гуманітарну та фінансову допомогу заглаьною вартістю близько 9 млрд канадських доларів.

ВІДЕО ДНЯ

"Ми продовжимо працювати з партнерами, у тому числі НАТО, щоби надавати непохитну підтримку, і ми продовжимо економічну підтримку України протягом наступного року", – зазначив Джастін Трюдо. 

Як повідомлялось, президент України Володимир Зеленський прибув із неоголошеним візитом до Канади після того, як побував у Сполучених Штатах, де зустрівся з президентом США Джо Байденом.

Під час переговорів лідери України й Канади обговорили оборонні потреби України, подальшу фінансову та гуманітарну підтримку Києва, а також економічну та інвестиційну співпрацю.

Теми: Канадазброявійна
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Київ відповів Орбану: Україна не змінювала межі своєї території 

СБУ назвала російського перевізника дронів Shahed із Ірану

фотоНамагалася з’їсти долари при затриманні: медики вимагали гроші за оформлення інвалідності

Литовська компанія модернізувала літак президента України

фотоЗеленський із рабинами вшанували жертв Бабиного Яру

"Диверсанти елітного спецназу РФ": ДБР і СБУ представили розслідування вибухів на складі ЗСУ у 2015 році

Усі новини...
Канада
Трюдо: Канада долучиться до навчання українців на F-16
В Канаді розпочалася зустріч Зеленського з прем’єр-міністром країни
Надання державних послуг: у Канаді заявили, що слід брати приклад з України
Останні новини
17:02
Норвегія не пускатиме авто з російськими номерами
16:47
Путін підписав указ про призов в армію 130 тисяч росіян
16:45
фотоУ Норвегії на дворі будинку родина знайшла артефакти часів вікінгів
16:43
Інтервали між поїздами київського метро зменшать
16:32
фотоПід Києвом у двох чоловіків знайшли російській ЗРК "Тор" з боєприпасами
16:30
Швейцарія виділяє 103,5 млн євро на розмінування в Україні протягом 4 років
16:26
Окупанти Севастополя сподіваються, що посилення ППО захистить їх від ударів
16:01
Україна підписала близько 20 угод та меморандумів з французькими оборонними виробниками
15:44
Уже майже 93 тисячі вірмен залишили Карабах, ЄС виступив із заявою
15:36
На Дніпропетровщині довічно ув’язнили чоловіка, який зґвалтував 8-річну дівчинку
Усі новини...
Реклама: