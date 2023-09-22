Канада передаст Украине 50 бронемашин в следующие три года

Канада подготовила новый пакет военной помощи для Украины, в рамках которого в течение следующих трех лет передадут 50 бронированных машин.

Источник: премьер Канады Джастин Трюдо в Палате представителей во время визита в парламент Канады президента Владимира Зеленского, "Европейская правда"

Детали: "Я четко сказал, что наше правительство будет поддерживать Украину столько, сколько необходимо... Сегодня мы заявляем о более долгосрочном, многолетнем обязательстве, обеспечивающем предсказуемую и стабильную поддержку Украины.

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Это включает 650 млн долларов в течение трех лет на 50 бронемашин, включая Медеваки, которые построят канадские специалисты в Лондоне, что в провинции Онтарио", - объявил Трюдо.

"Также мы посылаем инструкторов по истребителям F-16, для обучения пилотов и техников, чтобы украинцы могли максимально эффективно использовать подаренные самолеты", - добавил премьер Канады.

Трюдо напомнил, что с начала полномасштабной войны Канада предоставила Украине военную, гуманитарную и финансовую помощь общей стоимостью около 9 млрд канадских долларов.

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"Мы продолжим работать с партнерами, в том числе НАТО, чтобы оказывать непоколебимую поддержку, и мы продолжим экономическую поддержку Украины в течение следующего года", – отметил Джастин Трюдо.

Как сообщалось, президент Украины Владимир Зеленский прибыл с необъявленным визитом в Канаду после того, как побывал в Соединенных Штатах, где встретился с президентом США Джо Байденом.

В ходе переговоров лидеры Украины и Канады обсудили оборонные потребности Украины, дальнейшую финансовую и гуманитарную поддержку Киева, а также экономическое и инвестиционное сотрудничество.