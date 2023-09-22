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Зеленський обговорив з Трюдо конфіскацію російських активів

"Європейська правда", "Українська правда"П'ятниця, 22 вересня 2023, 22:28
Зеленський обговорив з Трюдо конфіскацію російських активів
Фото ОП

Президент Володимир Зеленський і прем’єр-міністр Канади Джастін Трюдо під час зустрічі обговорили питання конфіскації заморожених активів Росії на користь України.

Джерело: "Європейська правда" з посиланням на виступ Зеленського перед канадським парламентом

Деталі: Голова держави, окреслюючи напрямки співпраці Києва й Оттави, згадав "справедливість у буквальному сенсі цього слова", тобто притягнення держави-агресора до відповідальності.

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"Сьогодні під час переговорів з прем’єр-міністром Джастіном (Трюдо. – Ред.) ми обговорили канадську ініціативу в межах G7 створити зусилля з конфіскації російських активів", – сказав Зеленський.

"Ці кошти, які Росія та її посіпаки використовують для фінансування війни, мають бути використані для повної компенсації збитків, завданих війною і терором", – додав він.

Зеленський також закликав канадських законодавців долучитись до зусиль із притягнення РФ до відповідальності за злочин агресії і "за всі без винятку злочини, породжені цією агресією – всі смерті, кожну депортовану дитину й дорослого".

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"Кожне життя має бути захищене, й кожна держава, що зазнала нападу, потребує, аби справедливість узяла гору. Цього потребує і увесь світ, аби інші потенційні агресори бачили, що війна закінчується вироком агресорові", – сказав президент.

Нагадаємо, у червні 2022-го в Канаді набули чинності поправки до закону про спеціальні економічні заходи, який передбачає можливість конфіскації активів, що потрапили під санкції через війну Росії, та їхнє використання на підтримку України.

Від початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну США, Сполучене Королівство, Канада, Японія та Європейський Союз заморозили понад 300 млрд євро активів Центробанку РФ. Крім того, ще близько $30 млрд, що належать підсанкційним російським олігархам, також "знерухомлені".

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Теми: ЗеленськийКанада
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