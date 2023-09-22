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Зеленский обсудил с Трюдо конфискацию российских активов

"Европейская правда", "Украинская правда"Пятница, 22 сентября 2023, 22:28
Зеленский обсудил с Трюдо конфискацию российских активов
Фото ОП

Президент Владимир Зеленский и премьер-министр Канады Джастин Трюдо во время встречи обсудили вопрос конфискации замороженных активов России в пользу Украины.

Источник: "Европейская правда" со ссылкой на выступление Зеленского перед канадским парламентом

Детали: Глава государства, очерчивая направления сотрудничества Киева и Оттавы, вспомнил "справедливость в буквальном смысле этого слова", то есть привлечение государства-агрессора к ответственности.

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"Сегодня во время переговоров с премьер-министром Джастином (Трюдо. – Ред.) мы обсудили канадскую инициативу в рамках G7 создать усилия по конфискации российских активов", – сказал Зеленский.

"Эти средства, которые Россия и ее приспешники используют для финансирования войны, должны быть использованы для полной компенсации ущерба, нанесенного войной и террором", – добавил он.

Зеленский также призвал канадских законодателей присоединиться к усилиям по привлечению РФ к ответственности за преступление агрессии и "за все без исключения преступления, порожденные этой агрессией – все смерти, каждого депортированного ребенка и взрослого".

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"Каждая жизнь должна быть защищена, и каждое государство, подвергшееся нападению, нуждается в том, чтобы справедливость восторжествовала. В этом нуждается и весь мир, чтобы другие потенциальные агрессоры видели, что война заканчивается приговором агрессору", – сказал президент.

Напомним, в июне 2022-го в Канаде вступили в силу поправки к закону о специальных экономических мерах, который предусматривает возможность конфискации активов, попавших под санкции из-за войны России, и их использование на поддержку Украины.

Напомним, в июне 2022-го в Канаде вступили в силу поправки в закон о специальных экономических мерах, предусматривающий возможность конфискации попавших под санкции активов из-за войны России и их использования в поддержку Украины.

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Темы: ЗеленскийКанада
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