Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

Прем’єр Польщі закликав Зеленського більше ніколи не ображати поляків

"Європейська правда", "Українська правда"П'ятниця, 22 вересня 2023, 22:58
Прем’єр Польщі закликав Зеленського більше ніколи не ображати поляків
Прем’єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький. Фото Getty Images

Прем’єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький закликав президента Володимира Зеленського "не ображати поляків", згадуючи слова на Генеральній асамблеї ООН цього тижня.

Джерело: Моравецький під час зустрічі з виборцями в місті Свіднік на сході Польщі; "Європейська правда" з посиланням на РАР

Деталі: Польський прем’єр почав говорити про відносини з Україною, нагадавши, що там ведеться війна за безпеку Європи.

Реклама:

"Ми це знаємо й допомагаємо, відправляючи зброю, організовуючи відправлення зброї, тому що ми зараз в першу чергу озброюємося самі. Але хаб у Жешуві, цей спеціальний логістичний центр працював, працює і буде працювати разом з нашими союзниками", – запевнив він.

Після цього польський прем’єр звернувся до Зеленського, "щоб він більше ніколи не ображав поляків, як він це зробив нещодавно під час свого виступу в ООН, поляки цього ніколи не дозволять".

"А захист польського доброго імені – це не тільки мій обов'язок і честь, це також найважливіше завдання уряду Республіки. Ми будемо захищати в нинішньому геополітичному контексті всі наші обґрунтування, і ми знаємо, як ці обґрунтування повинні бути сформовані", – додав він.

ВІДЕО ДНЯ

19 вересня президент України Володимир Зеленський на Генеральній Асамблеї ООН сказав, що "дехто в Європі грає в солідарність у політичному театрі", перетворюючи постачання зерна на трилер, насправді допомагаючи "підготувати сцену для московського актора".

Через ці слова Польща викликала посла України.

Президент Литви Гітанас Науседа у четвер зустрівся окремо з президентами України і Польщі та закликав їх якомога швидше усунути розбіжності між країнами задля безпеки цілого регіону. Глава Міноборони Чехії Яна Чернохова також застерегла Україну й Польщу від підвищення напруги у відносинах.

Дивіться також нове відео "Європейської правди" про політичні розклади в Польщі

Теми: ЗеленськийПольща
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Київ відповів Орбану: Україна не змінювала межі своєї території 

СБУ назвала російського перевізника дронів Shahed із Ірану

фотоНамагалася з’їсти долари при затриманні: медики вимагали гроші за оформлення інвалідності

Литовська компанія модернізувала літак президента України

фотоЗеленський із рабинами вшанували жертв Бабиного Яру

"Диверсанти елітного спецназу РФ": ДБР і СБУ представили розслідування вибухів на складі ЗСУ у 2015 році

Усі новини...
Зеленський
Зеленський обговорив з Трюдо конфіскацію російських активів
В Канаді розпочалася зустріч Зеленського з прем’єр-міністром країни
Байден пообіцяв Зеленському невелику кількість ATACMS – ЗМІ
Останні новини
17:02
Норвегія не пускатиме авто з російськими номерами
16:47
Путін підписав указ про призов в армію 130 тисяч росіян
16:45
фотоУ Норвегії на дворі будинку родина знайшла артефакти часів вікінгів
16:43
Інтервали між поїздами київського метро зменшать
16:32
фотоПід Києвом у двох чоловіків знайшли російській ЗРК "Тор" з боєприпасами
16:30
Швейцарія виділяє 103,5 млн євро на розмінування в Україні протягом 4 років
16:26
Окупанти Севастополя сподіваються, що посилення ППО захистить їх від ударів
16:01
Україна підписала близько 20 угод та меморандумів з французькими оборонними виробниками
15:44
Уже майже 93 тисячі вірмен залишили Карабах, ЄС виступив із заявою
15:36
На Дніпропетровщині довічно ув’язнили чоловіка, який зґвалтував 8-річну дівчинку
Усі новини...
Реклама: