Прем’єр Польщі закликав Зеленського більше ніколи не ображати поляків

Прем’єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький закликав президента Володимира Зеленського "не ображати поляків", згадуючи слова на Генеральній асамблеї ООН цього тижня.

Джерело: Моравецький під час зустрічі з виборцями в місті Свіднік на сході Польщі; "Європейська правда" з посиланням на РАР

Деталі: Польський прем’єр почав говорити про відносини з Україною, нагадавши, що там ведеться війна за безпеку Європи.

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"Ми це знаємо й допомагаємо, відправляючи зброю, організовуючи відправлення зброї, тому що ми зараз в першу чергу озброюємося самі. Але хаб у Жешуві, цей спеціальний логістичний центр працював, працює і буде працювати разом з нашими союзниками", – запевнив він.

Після цього польський прем’єр звернувся до Зеленського, "щоб він більше ніколи не ображав поляків, як він це зробив нещодавно під час свого виступу в ООН, поляки цього ніколи не дозволять".

"А захист польського доброго імені – це не тільки мій обов'язок і честь, це також найважливіше завдання уряду Республіки. Ми будемо захищати в нинішньому геополітичному контексті всі наші обґрунтування, і ми знаємо, як ці обґрунтування повинні бути сформовані", – додав він.

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19 вересня президент України Володимир Зеленський на Генеральній Асамблеї ООН сказав, що "дехто в Європі грає в солідарність у політичному театрі", перетворюючи постачання зерна на трилер, насправді допомагаючи "підготувати сцену для московського актора".

Через ці слова Польща викликала посла України.

Президент Литви Гітанас Науседа у четвер зустрівся окремо з президентами України і Польщі та закликав їх якомога швидше усунути розбіжності між країнами задля безпеки цілого регіону. Глава Міноборони Чехії Яна Чернохова також застерегла Україну й Польщу від підвищення напруги у відносинах.

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