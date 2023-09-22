Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Премьер Польши призвал Зеленского больше никогда не оскорблять поляков

"Европейская правда", "Украинская правда"Пятница, 22 сентября 2023, 22:58
Премьер Польши призвал Зеленского больше никогда не оскорблять поляков
Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий. Фото Getty Images

Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий призвал президента Владимира Зеленского "не оскорблять поляков", вспоминая слова на Генеральной ассамблее ООН на этой неделе.

Источник: Моравецкий во время встречи с избирателями в городе Свидник на востоке Польши; "Европейская правда" со ссылкой на РАР

Детали: Польский премьер начал говорить об отношениях с Украиной, напомнив, что там ведется война за безопасность Европы.

Реклама:

"Мы это знаем и помогаем, отправляя оружие, организуя отправку оружия, потому что мы сейчас в первую очередь вооружаемся сами. Но хаб в Жешуве, этот специальный логистический центр работал, работает и будет работать вместе с нашими союзниками", – заверил он.

После этого польский премьер обратился к Зеленскому, "чтобы он больше никогда не оскорблял поляков, как он это сделал недавно во время своего выступления в ООН, поляки этого никогда не позволят".

"А защита польского доброго имени – это не только мой долг и честь, это также важнейшая задача правительства Республики. Мы будем защищать в нынешнем геополитическом контексте все наши обоснования, и мы знаем, как эти обоснования должны быть сформированы", – добавил он.

ВИДЕО ДНЯ

19 сентября президент Украины Владимир Зеленский на Генеральной Ассамблее ООН сказал, что "кое-кто в Европе играет в солидарность в политическом театре", превращая поставки зерна в триллер, на самом деле помогая "подготовить сцену для московского актера".

Из-за этих слов Польша вызвала посла Украины.

Президент Литвы Гитанас Науседа в четверг встретился отдельно с президентами Украины и Польши и призвал их как можно скорее устранить разногласия между странами для безопасности целого региона. Глава Минобороны Чехии Яна Чернохова также предостерегла Украину и Польшу от повышения напряжения в отношениях.

Смотрите также новое видео "Европейской правды" о политических раскладах в Польше.

Темы: ЗеленскийПольша
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Путин подписал указ о призыве в армию 130 тысяч россиян

Киев ответил Орбану: Украина не меняла границы своей территории

фотоПыталась съесть доллары при задержании: медики требовали деньги за оформление инвалидности

Литовская компания модернизировала самолет президента Украины

фотоЗеленский с раввинами почтили память жертв Бабьего Яра

"Диверсанты элитного спецназа РФ": ГБР и СБУ представили расследование взрывов на складе ВСУ 2015 года

Все новости...
Зеленский
Зеленский обсудил с Трюдо конфискацию российских активов
В Канаде началась встреча Зеленского с премьер-министром страны
Байден пообещал Зеленскому небольшое количество ATACMS - СМИ
Последние новости
17:24
Триумф "Памфира", награда для Издрика и "Путлер капут": кто получил "Золотую юлу" за 2023 год
17:02
Норвегия не будет пускать авто с российскими номерами
16:47
Путин подписал указ о призыве в армию 130 тысяч россиян
16:45
фотоВ Норвегии во дворе дома семья нашла артефакты времен викингов
16:43
Интервалы между поездами киевского метро сократят
16:32
фотоПод Киевом у двух мужчин нашли российской ЗРК "Тор" с боеприпасами
16:30
Швейцария выделяет 103,5 млн евро на разминирование в Украине в течение 4 лет
16:26
Оккупанты Севастополя надеются, что усиление ПВО защитит их от ударов
16:01
Украина подписала около 20 соглашений и меморандумов с французскими военными производителями
15:44
Уже почти 93 тысячи армян покинули Карабах, ЕС выступил с заявлением
Все новости...
Реклама: