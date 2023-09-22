Премьер Польши призвал Зеленского больше никогда не оскорблять поляков

Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий призвал президента Владимира Зеленского "не оскорблять поляков", вспоминая слова на Генеральной ассамблее ООН на этой неделе.

Источник: Моравецкий во время встречи с избирателями в городе Свидник на востоке Польши; "Европейская правда" со ссылкой на РАР

Детали: Польский премьер начал говорить об отношениях с Украиной, напомнив, что там ведется война за безопасность Европы.

Реклама:

"Мы это знаем и помогаем, отправляя оружие, организуя отправку оружия, потому что мы сейчас в первую очередь вооружаемся сами. Но хаб в Жешуве, этот специальный логистический центр работал, работает и будет работать вместе с нашими союзниками", – заверил он.

После этого польский премьер обратился к Зеленскому, "чтобы он больше никогда не оскорблял поляков, как он это сделал недавно во время своего выступления в ООН, поляки этого никогда не позволят".

"А защита польского доброго имени – это не только мой долг и честь, это также важнейшая задача правительства Республики. Мы будем защищать в нынешнем геополитическом контексте все наши обоснования, и мы знаем, как эти обоснования должны быть сформированы", – добавил он.

ВИДЕО ДНЯ

19 сентября президент Украины Владимир Зеленский на Генеральной Ассамблее ООН сказал, что "кое-кто в Европе играет в солидарность в политическом театре", превращая поставки зерна в триллер, на самом деле помогая "подготовить сцену для московского актера".

Из-за этих слов Польша вызвала посла Украины.

Президент Литвы Гитанас Науседа в четверг встретился отдельно с президентами Украины и Польши и призвал их как можно скорее устранить разногласия между странами для безопасности целого региона. Глава Минобороны Чехии Яна Чернохова также предостерегла Украину и Польшу от повышения напряжения в отношениях.

Смотрите также новое видео "Европейской правды" о политических раскладах в Польше.