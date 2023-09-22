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Канада наклала санкції на 63 російських особи та організації

"Європейська правда", "Українська правда"П'ятниця, 22 вересня 2023, 23:30
Канада наклала санкції на 63 російських особи та організації
Джастін Трюдо. Фото Getty Images

Уряд Канади з нагоди візиту Володимира Зеленського оголосив про запровадження санкцій проти 63 російських фізичних і юридичних осіб.

Джерело: "Європейська правда" з посиланням на пресконференцію прем’єр-міністра Канади Джастіна Трюдо за підсумками переговорів із Володимиром Зеленським

Деталі: За словами канадського прем’єра, підсанкційні особи "причетні до незаконного переміщення та утримання українських дітей, генерування та поширення дезінформації та пропаганди", а також ядерної програм РФ.

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Згідно з інформацією на сайті МЗС Канади, санкційні обмеження набули чинності 20 вересня.

У списку згадуються, серед іншого, Московський державний інститут міжнародних відносин ("МГІМО") та його ректор Анатолій Торкунов, видання "Взгляд" і "Комсомольська правда" (останню неофіційно називають "улюбленою газетою Путіна").

Під нові обмеження Канади потрапили також Вища школи економіки РФ, російські молодіжні організації "Юнармія", "Молода гвардія" і "Рух перших", так звані аналітичні центри – дискусійний клуб "Валдай", Російська рада з міжнародних справ і Рада із зовнішньої та оборонної політики.

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Серед фізичних осіб у списку згадуються міністр праці РФ Антон Котяков, глава "Росспівробітництва" Євгеній Примаков та "Російське географічне товариство", яке очолює міністр оборони РФ Сергій Шойгу.

Раніше президент України Володимир Зеленський і прем’єр-міністр Канади Джастін Трюдо підписали оновлену угоду про вільну торгівлю між двома державами.

Канада також підготувала новий пакет військової допомоги для України на майже 483 млн доларів США й долучиться до коаліції з навчання українців на винищувачах F-16.

Теми: КанадасанкціїРосія
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