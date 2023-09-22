Канада наложила санкции на 63 российских человека и организации

Правительство Канады по случаю визита Владимира Зеленского объявило о введении санкций против 63 российских физических и юридических лиц.

Источник: "Европейская правда" со ссылкой на пресс-конференцию премьер-министра Канады Джастина Трюдо по итогам переговоров с Владимиром Зеленским

Детали: По словам канадского премьера, подсанкционные лица "причастны к незаконному перемещению и содержанию украинских детей, генерированию и распространению дезинформации и пропаганды", а также ядерной программы РФ.

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Согласно информации на сайте МИД Канады, санкционные ограничения вступили в силу 20 сентября.

В списке упоминаются, среди прочего, Московский государственный институт международных отношений ("МГИМО") и его ректор Анатолий Торкунов, издания "Взгляд" и "Комсомольская правда" (последнюю неофициально называют "любимой газетой Путина").

Под новые ограничения Канады попали также Высшая школа экономики РФ, российские молодежные организации "Юнармия", "Молодая гвардия" и "Движение первых", так называемые аналитические центры – дискуссионный клуб "Валдай", Российский совет по международным делам и Совет по внешней и оборонной политике.

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Среди физических лиц в списке упоминаются министр труда РФ Антон Котяков, глава "Россотрудничества" Евгений Примаков и "Русское географическое общество", которое возглавляет министр обороны РФ Сергей Шойгу.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский и премьер-министр Канады Джастин Трюдо подписали обновленное соглашение о свободной торговле между двумя государствами.

Канада также подготовила новый пакет военной помощи для Украины на почти 483 млн долларов США и присоединится к коалиции по обучению украинцев на истребителях F-16