Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Канада наложила санкции на 63 российских человека и организации

"Европейская правда", "Украинская правда"Пятница, 22 сентября 2023, 23:30
Канада наложила санкции на 63 российских человека и организации
Джастин Трюдо. Фото Getty Images

Правительство Канады по случаю визита Владимира Зеленского объявило о введении санкций против 63 российских физических и юридических лиц.

Источник: "Европейская правда" со ссылкой на пресс-конференцию премьер-министра Канады Джастина Трюдо по итогам переговоров с Владимиром Зеленским

Детали: По словам канадского премьера, подсанкционные лица "причастны к незаконному перемещению и содержанию украинских детей, генерированию и распространению дезинформации и пропаганды", а также ядерной программы РФ.

Реклама:

Согласно информации на сайте МИД Канады, санкционные ограничения вступили в силу 20 сентября.

В списке упоминаются, среди прочего, Московский государственный институт международных отношений ("МГИМО") и его ректор Анатолий Торкунов, издания "Взгляд" и "Комсомольская правда" (последнюю неофициально называют "любимой газетой Путина").

Под новые ограничения Канады попали также Высшая школа экономики РФ, российские молодежные организации "Юнармия", "Молодая гвардия" и "Движение первых", так называемые аналитические центры – дискуссионный клуб "Валдай", Российский совет по международным делам и Совет по внешней и оборонной политике.

ВИДЕО ДНЯ

Среди физических лиц в списке упоминаются министр труда РФ Антон Котяков, глава "Россотрудничества" Евгений Примаков и "Русское географическое общество", которое возглавляет министр обороны РФ Сергей Шойгу.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский и премьер-министр Канады Джастин Трюдо подписали обновленное соглашение о свободной торговле между двумя государствами.

Канада также подготовила новый пакет военной помощи для Украины на почти 483 млн долларов США и присоединится к коалиции по обучению украинцев на истребителях F-16

Темы: КанадасанкцииРосcия
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Ночная атака: Россия запускала дроны из Крыма, основной удар пришелся на Херсонщину

В Киеве количество жертв массированной атаки России достигло 13 человек

Владелец "Global Spirits" о подозрении СБУ: Надеюсь, это ошибка, а не рейдерство

Россия хочет "конкретных доказательств" от Польши по ракете, прежде чем давать объяснения

В Запорожье, Днепре и Одессе – день траура. В Запорожье от атаки погибли 9 человек

ISW: Россия продолжит наносить широкомасштабные удары по Украине

Все новости...
Канада
Зеленский обсудил с Трюдо конфискацию российских активов
Канада передаст Украине 50 бронемашин в следующие три года
Трюдо: Канада присоединится к обучению украинцев на F-16
Последние новости
11:31
фотоНе только пингвинята: полярники показали, кто еще родился возле "Вернадского"
11:22
Польша продолжает проверку, не падали ли элементы ракеты на ее территории
11:10
Ночная атака: Россия запускала дроны из Крыма, основной удар пришелся на Херсонщину
11:00
Главные экономические новости 2023 года
10:47
Начался первый метеорный поток 2024: где увидят звездопад
10:45
В Киеве количество жертв массированной атаки России достигло 13 человек
10:37
Поезда из Британии в Европу под Ла-Маншем отменили из-за подтопления вблизи Лондона
10:33
По всей Украине воздушная тревога из-за взлета носителя "Кинжалов"
10:16
В Сербии проводят перевыборы на 30 избирательных участках
10:13
Владелец "Global Spirits" о подозрении СБУ: Надеюсь, это ошибка, а не рейдерство
Все новости...
Реклама: