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Російські хакери атакують комп'ютерні системи правоохоронців – Держспецзв'язку

"Українська правда"Субота, 23 вересня 2023, 00:33
Російські хакери атакують комп'ютерні системи правоохоронців – Держспецзв'язку
Фото pixabay

Російські шпигуни використовують хакерів для нападу на комп’ютерні системи правоохоронних органів в Україні, щоб ідентифікувати та отримати докази, пов’язані з ймовірними російськими військовими злочинами.

Джерело: голова Державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації України Юрій Щиголь в інтерв'ю Reuters

Деталі: Хакери, які працюють із зовнішніми, внутрішніми та військовими розвідками Росії, активізували кампанії цифрового вторгнення до Генеральної прокуратури України та відділів, які документують військові злочини 

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Пряма мова Щиголя: "Відбулася зміна напрямку, від фокусу на енергетичних об’єктах до правоохоронних органів, які раніше не так часто ставали об’єктами нападів.

Цей зсув у бік судів, прокуратури та правоохоронних органів свідчить про те, що хакери збирають докази про російські військові злочини в Україні

Групи, які ми ідентифікували, є частиною ГРУ та ФСБ Росії".

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Деталі: Шпигунська діяльність буде окреслена в майбутньому звіті Держспецзв'язку, який має бути опублікований у понеділок.

У звіті, з копією якого ознайомилися у Reuters, йдеться, що хакери також намагалися зібрати розвідувальні дані про громадян Росії, заарештованих в Україні, з метою "допомогти цим особам уникнути судового переслідування та повернути їх назад до Росії".

Щиголь відмовився назвати, які саме підрозділи стали мішенню хакерської кампанії, пославшись на міркування безпеки. За його словами, кількість задокументованих інцидентів кібербезпеки, зросла на 123% за перші шість місяців цього року порівняно з другою половиною 2022 року.

Щиголь сказав, що російські хакери націлилися на державні органи та намагалися отримати доступ до їхніх серверів електронної пошти. 

Також є докази того, що російські хакери отримували доступ до приватних камер відеоспостереження в Україні, щоб стежити за результатами ударів ракет дальньої дії та безпілотників.

Теми: хакериРосія
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