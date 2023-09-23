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Российские хакеры атакуют компьютерные системы правоохранителей – Госспецсвязи

"Украинская правда"Суббота, 23 сентября 2023, 00:33
Российские хакеры атакуют компьютерные системы правоохранителей – Госспецсвязи
Фото pixabay

Российские шпионы используют хакеров для нападения на компьютерные системы правоохранительных органов в Украине, чтобы идентифицировать и получить доказательства, связанные с вероятными российскими военными преступлениями.

Источник: глава Государственной службы специальной связи и защиты информации Украины Юрий Щиголь в интервью Reuters

Детали: Хакеры, которые работают с внешними, внутренними и военными разведками России, активизировали кампании цифрового вторжения в Генеральную прокуратуру Украины и отделы, которые документируют военные преступления.

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Прямая речь Щиголя: "Произошла смена направления, от фокуса на энергетических объектах к правоохранительным органам, которые ранее не так часто становились объектами нападений.

Это смещение в сторону судов, прокуратуры и правоохранительных органов свидетельствует о том, что хакеры собирают доказательства о российских военных преступлениях в Украине.

Группы, которые мы идентифицировали как таковые, являются частью ГРУ и ФСБ России".

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Детали: Шпионская деятельность будет очерчена в будущем отчете Госспецсвязи, который должен быть опубликован в понедельник.

В отчете, с копией которого ознакомились в Reuters, говорится, что хакеры также пытались собрать разведывательные данные о гражданах России, арестованных в Украине, с целью "помочь этим лицам избежать судебного преследования и вернуть их обратно в Россию".

Щиголь отказался назвать, какие именно подразделения стали мишенью хакерской кампании, сославшись на соображения безопасности. По его словам, количество задокументированных инцидентов кибербезопасности, выросло на 123% за первые шесть месяцев этого года по сравнению со второй половиной 2022 года.

Щиголь сказал, что российские хакеры нацелились на государственные органы и пытались получить доступ к их серверам электронной почты. 

Также есть доказательства того, что российские хакеры получали доступ к частным камерам видеонаблюдения в Украине, чтобы следить за результатами ударов ракет дальнего действия и беспилотников.

Темы: хакерыРосcия
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