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Одещину окупанти атакували ракетами – повітряники

"Українська правда"Субота, 23 вересня 2023, 00:43
Одещину окупанти атакували ракетами – повітряники
ІЛЮСТРАТИВНЕ ФОТО З ВІДКРИТИХ ДЖЕРЕЛ

У ніч на 23 вересня у південних областях України була оголошена повітряна тривога через ракетну небезпеку. Вона тривала близько 15 хвилин. Ракети прямували в Одеську область. 

Джерело: Повітряні сили у Telegram, голова Одеської ОВА Олег Кіпер 

Дослівно Повітряні сили: "Група ракет рухається у напрямку Одещини! Терміново в укриття!"

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Деталі: Кіпер попросив перебувати у безпечних місцях до відбою мешканців Білгород-Дністровського району. 

О 00.54 пролунав відбій повітряної тривоги.

Теми: повітряна тривогаОдеська областьракетний удар
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