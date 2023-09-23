Одещину окупанти атакували ракетами – повітряники

У ніч на 23 вересня у південних областях України була оголошена повітряна тривога через ракетну небезпеку. Вона тривала близько 15 хвилин. Ракети прямували в Одеську область.

Джерело: Повітряні сили у Telegram, голова Одеської ОВА Олег Кіпер

Дослівно Повітряні сили: "Група ракет рухається у напрямку Одещини! Терміново в укриття!"

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Деталі: Кіпер попросив перебувати у безпечних місцях до відбою мешканців Білгород-Дністровського району.

О 00.54 пролунав відбій повітряної тривоги.