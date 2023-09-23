Одесскую область оккупанты атаковали ракетами – Воздушные силы

В южных областях Украины была объявлена воздушная тревога из-за ракетной опасности. Она продолжалась около 15 минут. Ракеты направлялись в Одесскую область.

Источник: Воздушные силы в Telegram председатель Одесской ОГА Олег Кипер

Дословно Воздушные силы: "Группа ракет движется в направлении Одесской области! Срочно в укрытие!"

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Детали: Кипер попросил находиться в безопасных местах до отбоя жителей Белгород-Днестровского района.

В 00.54 прозвучал отбой воздушной тревоги.