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Одесскую область оккупанты атаковали ракетами – Воздушные силы

"Украинская правда"Суббота, 23 сентября 2023, 00:43
Одесскую область оккупанты атаковали ракетами – Воздушные силы
ИЛЛЮСТРАТИВНОЕ ФОТО ИЗ ОТКРЫТЫХ ИСТОЧНИКОВ

В южных областях Украины была объявлена воздушная тревога из-за ракетной опасности. Она продолжалась около 15 минут. Ракеты направлялись в Одесскую область.

Источник: Воздушные силы в Telegram председатель Одесской ОГА Олег Кипер

Дословно Воздушные силы: "Группа ракет движется в направлении Одесской области! Срочно в укрытие!"

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Детали: Кипер попросил находиться в безопасных местах до отбоя жителей Белгород-Днестровского района.

В 00.54 прозвучал отбой воздушной тревоги.

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Темы: воздушная тревогаОдесская областьракетный удар
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