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Зима не сповільнить контрнаступ України – Тарнавський 

"Українська правда"Субота, 23 вересня 2023, 01:33
Зима не сповільнить контрнаступ України – Тарнавський 
ОЛЕКСАНДР ТАРНАВСЬКИЙ. ФОТО З ЙОГО TELEGRAM

Командувач оперативно-стратегічного угруповання військ "Таврія" Олександр Тарнавський вважає, що зима не сповільнить контрнаступ України, а найбільший прорив Києва ще попереду.

Джерело: Тарнавський в інтерв'ю CNN

Деталі: Сильні дощі восени можуть зробити землю мокрою та ускладнити пересування важкої техніки, як-от танків, але Тарнавський каже, що українські сили рухаються невеликими групами, переважно пішки. 

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Генерал також висловив переконання, що великий прорив України ще попереду і що для успіху контрнаступу українським військам потрібно принаймні дійти до міста Токмак. 

Пряма мова Тарнавського: "Погода може бути серйозною перешкодою під час просування, але враховуючи те, як ми рухаємося вперед, здебільшого без транспортних засобів, я не думаю, що [погода] сильно вплине на контрнаступ.

Я думаю, що це станеться після Токмака, - (сказав Тарнавський про прорив). Зараз вони покладаються на глибину своєї лінії оборони там.

ВІДЕО ДНЯ

[Існує] комбінація невеликих шкідливих груп оборони противника, які наразі розташовані дуже точно та компетентно. Але дії наших бійців змушують їх повільно відступати, коли вони стикаються з нашими штурмовими загонами".

Теми: контрнаступвійна
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