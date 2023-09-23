Зима не сповільнить контрнаступ України – Тарнавський 

Командувач оперативно-стратегічного угруповання військ "Таврія" Олександр Тарнавський вважає, що зима не сповільнить контрнаступ України, а найбільший прорив Києва ще попереду.

Джерело: Тарнавський в інтерв'ю CNN

Деталі: Сильні дощі восени можуть зробити землю мокрою та ускладнити пересування важкої техніки, як-от танків, але Тарнавський каже, що українські сили рухаються невеликими групами, переважно пішки.

Реклама:

Генерал також висловив переконання, що великий прорив України ще попереду і що для успіху контрнаступу українським військам потрібно принаймні дійти до міста Токмак.

Пряма мова Тарнавського: "Погода може бути серйозною перешкодою під час просування, але враховуючи те, як ми рухаємося вперед, здебільшого без транспортних засобів, я не думаю, що [погода] сильно вплине на контрнаступ.

Я думаю, що це станеться після Токмака, - (сказав Тарнавський про прорив). Зараз вони покладаються на глибину своєї лінії оборони там.

ВІДЕО ДНЯ

[Існує] комбінація невеликих шкідливих груп оборони противника, які наразі розташовані дуже точно та компетентно. Але дії наших бійців змушують їх повільно відступати, коли вони стикаються з нашими штурмовими загонами".