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Зима не замедлит контрнаступление Украины – Тарнавский

"Украинская правда"Суббота, 23 сентября 2023, 01:33
Зима не замедлит контрнаступление Украины – Тарнавский
АЛЕКСАНДР ТАРНАВСКИЙ. ФОТО ИЗ ЕГО TELEGRAM

Командующий оперативно-стратегической группировки войск "Таврия" Александр Тарнавский считает, что зима не замедлит контрнаступление Украины, а самый большой прорыв Киева еще впереди.

Источник: Тарнавский в интервью CNN

Детали: Сильные дожди осенью могут сделать землю мокрой и затруднить передвижение тяжелой техники, например танков, но Тарнавский говорит, что украинские силы движутся небольшими группами, преимущественно пешком. 

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Генерал также выразил убеждение, что большой прорыв Украины еще впереди и что для успеха контрнаступления украинским войскам нужно по крайней мере дойти до города Токмак. 

Прямая речь Тарнавского: "Погода может быть серьезным препятствием во время продвижения, но учитывая то, как мы движемся вперед, в основном без транспортных средств, я не думаю, что [погода] сильно повлияет на контрнаступление.

Я думаю, что это произойдет после Токмака, - [сказал Тарнавский о прорыве]. Сейчас они полагаются на глубину своей линии обороны там.

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[Существует] комбинация небольших групп обороны противника, которые сейчас расположены очень точно и компетентно. Но действия наших бойцов заставляют их медленно отступать, когда они сталкиваются с нашими штурмовыми отрядами".

Темы: контрнаступлениевойна
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