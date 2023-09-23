За добу прикордоння Сумщини росіяни обстріляли 17 разів

Впродовж дня росіяни здійснили 17 обстрілів прикордонних територій та населених пунктів Сумської області, зафіксовано 75 вибухів.

Джерело: Сумська ОВА в Telegram

Деталі: Обстрілів зазнали Юнаківська, Миропільська, Краснопільська, Хотінська, Білопільська, Великописарівська, Свеська, Буринська, Путивльська, Зноб-Новгородська громади.

Реклама:

Юнаківську громаду атакували з БпЛА типу FPV (1 вибух).

Великописарівська громада постраждала від артилерійського (5 вибухів) та мінометного обстрілів (6 вибухів). Крім того, здійснено ворожу атаку БпЛА типу камікадзе (3 вибухи)

У Краснопільській громаді були мінометні обстріли (22 вибухи) та обстріл з артилерії (1 вибух).

ВІДЕО ДНЯ

У Миропільській громаді було зафіксовано мінометні обстріли (12 вибухів).

На Білопільську громаду окупанти скинули міни.

У Свеській (2 вибух), Путивльській (3 вибухи), Буринській (4 вибухи) і Хотінській (6 вибухів) громадах було здійснено артилерійський обстріл.

У Зноб-Новгородській громаді ворог бив з мінометів (6 вибухів).