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За добу прикордоння Сумщини росіяни обстріляли 17 разів

"Українська правда"Субота, 23 вересня 2023, 02:02
За добу прикордоння Сумщини росіяни обстріляли 17 разів
ІЛЮСТРАТИВНЕ ФОТО УКРАВТОДОРУ

Впродовж дня росіяни здійснили 17 обстрілів прикордонних територій та населених пунктів Сумської області, зафіксовано 75 вибухів. 

Джерело: Сумська ОВА в Telegram

Деталі: Обстрілів зазнали Юнаківська, Миропільська, Краснопільська, Хотінська, Білопільська, Великописарівська, Свеська, Буринська, Путивльська, Зноб-Новгородська громади.

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Юнаківську громаду атакували з БпЛА типу FPV (1 вибух). 

Великописарівська громада постраждала від артилерійського (5 вибухів) та мінометного обстрілів (6 вибухів). Крім того, здійснено ворожу атаку БпЛА типу камікадзе (3 вибухи)

У Краснопільській громаді були мінометні обстріли (22 вибухи) та обстріл з артилерії (1 вибух).

ВІДЕО ДНЯ

У Миропільській громаді було зафіксовано мінометні обстріли (12 вибухів).

На Білопільську громаду окупанти скинули міни.

У Свеській (2 вибух), Путивльській (3 вибухи), Буринській (4 вибухи) і Хотінській (6 вибухів) громадах було здійснено артилерійський обстріл. 

У Зноб-Новгородській громаді ворог бив з мінометів (6 вибухів).

Теми: Сумська областьобстріл
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