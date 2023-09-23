За добу прикордоння Сумщини росіяни обстріляли 17 разів
Впродовж дня росіяни здійснили 17 обстрілів прикордонних територій та населених пунктів Сумської області, зафіксовано 75 вибухів.
Джерело: Сумська ОВА в Telegram
Деталі: Обстрілів зазнали Юнаківська, Миропільська, Краснопільська, Хотінська, Білопільська, Великописарівська, Свеська, Буринська, Путивльська, Зноб-Новгородська громади.
Юнаківську громаду атакували з БпЛА типу FPV (1 вибух).
Великописарівська громада постраждала від артилерійського (5 вибухів) та мінометного обстрілів (6 вибухів). Крім того, здійснено ворожу атаку БпЛА типу камікадзе (3 вибухи)
У Краснопільській громаді були мінометні обстріли (22 вибухи) та обстріл з артилерії (1 вибух).
У Миропільській громаді було зафіксовано мінометні обстріли (12 вибухів).
На Білопільську громаду окупанти скинули міни.
У Свеській (2 вибух), Путивльській (3 вибухи), Буринській (4 вибухи) і Хотінській (6 вибухів) громадах було здійснено артилерійський обстріл.
У Зноб-Новгородській громаді ворог бив з мінометів (6 вибухів).