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За сутки приграничные территории Сумской области россияне обстреляли 17 раз

"Украинская правда"Суббота, 23 сентября 2023, 02:02
За сутки приграничные территории Сумской области россияне обстреляли 17 раз
ИЛЛЮСТРАТИВНОЕ ФОТО УКРАВТОДОРА

В течение дня россияне совершили 17 обстрелов приграничных территорий и населенных пунктов Сумской области, зафиксировано 75 взрывов. 

Источник: Сумская ОВА в Telegram

Детали: Обстрелам подверглись Юнаковская, Миропольская, Краснопольская, Хотинская, Белопольская, Великописаревская, Свесская, Буринская, Путивльская, Зноб-Новгородская громады.

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Юнаковскую общину атаковали с БпЛА типа FPV (1 взрыв). 

Великописаревская громада пострадала от артиллерийского (5 взрывов) и минометного обстрелов (6 взрывов). Кроме того, осуществлена вражеская атака БпЛА типа камикадзе (3 взрыва)

В Краснопольской громаде были минометные обстрелы (22 взрыва) и обстрел из артиллерии (1 взрыв).

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В Миропольской громаде были зафиксированы минометные обстрелы (12 взрывов).

На Белопольскую громаду оккупанты сбросили мины.

В Свесской (2 взрыва), Путивльской (3 взрыва), Буринской (4 взрыва) и Хотинской (6 взрывов) громадах был осуществлен артиллерийский обстрел. 

В Зноб-Новгородской громаде враг бил из минометов (6 взрывов).

Темы: Сумская областьобстрел
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