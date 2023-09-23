Українські війська здійснюють рейди в дельті Дніпра біля Херсона – ISW
Українські війська здійснюють рейди в дельті Дніпра: утримують позиції біля Дачі (10 км на південь від Херсона) та біля Антонівського мосту на лівому березі Херсонської області.
Джерело: Інститут вивчення війни (ISW)
Деталі: 22 вересня українські сили просунулися на південь від Бахмута і в західній частині Запорізької області. Геолокаційні кадри, опубліковані 22 вересня, показують, що українські сили просувалися на південний схід від Кліщіївки (7 км на південний захід від Бахмута).
Російський військовий блогер стверджував, що українські війська трохи просунулися на північ від Новопрокопівки й наразі перебувають приблизно за 800 метрів від околиць населеного пункту на Запоріжжі. Це відповідає оцінці ISW.
У Генштабі України повідомляли, що українські війська продовжували вести наступальні дії на Мелітопольському (захід Запорізької області) напрямку та на Бахмутському напрямку, виснажуючи та завдаючи російським військам втрат по всьому фронту.
Ключові висновки ISW за 22 вересня:
- Українські війська 22 вересня завдали ударів з безпілотників і крилатих ракет по окупованому Криму та суттєво пошкодили штаб командування Чорноморського флоту РФ у Севастополі.
- Російський інформаційний простір привернув увагу до українського удару по Севастополю 22 вересня.
- Українські сили просунулися на південь від Бахмута і, як повідомляється, 22 вересня просунулися в західній частині Запорізької області.
- 21 вересня Міністерство оборони США оголосило про новий пакет допомоги у сфері безпеки, який передбачає надання Україні військового обладнання на 325 мільйонів доларів.
- Повідомляється, що США незабаром передадуть Україні тактичні ракетні комплекси великої дальності (ATACMS).
- Російські спроби посилити розбіжності між Україною та її центральноєвропейськими партнерами, схоже, зазнали невдачі, оскільки 22 вересня прем’єр-міністр Польщі Анджей Дуда підтвердив міцність польсько-українських відносин.
- Український військовий оперативно спростував твердження Росії про те, що на окупованій Херсонщині діють сили "ПВК Вагнера".
- Повідомляється, що Федеральна служба безпеки Росії перевіряє високопосадовців Росгвардії щодо їх можливої причетності до заколоту групи Вагнера 24 червня.
- Російські війська вели наступальні операції в районі Куп’янська, поблизу Бахмута, уздовж лінії Авдіївка-Донецьк, а також на заході Донецької області та, як повідомляється, просунулися в район адміністративного кордону Донецько-Запорізької області.
- Російський уряд планує збільшити витрати на оборону на 4,4 трильйона рублів (46 мільярдів доларів) у 2024 році.