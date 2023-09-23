Українські війська здійснюють рейди в дельті Дніпра біля Херсона – ISW

Українські війська здійснюють рейди в дельті Дніпра: утримують позиції біля Дачі (10 км на південь від Херсона) та біля Антонівського мосту на лівому березі Херсонської області.



Джерело: Інститут вивчення війни (ISW)

Деталі: 22 вересня українські сили просунулися на південь від Бахмута і в західній частині Запорізької області. Геолокаційні кадри, опубліковані 22 вересня, показують, що українські сили просувалися на південний схід від Кліщіївки (7 км на південний захід від Бахмута).

Реклама:

Російський військовий блогер стверджував, що українські війська трохи просунулися на північ від Новопрокопівки й наразі перебувають приблизно за 800 метрів від околиць населеного пункту на Запоріжжі. Це відповідає оцінці ISW.

У Генштабі України повідомляли, що українські війська продовжували вести наступальні дії на Мелітопольському (захід Запорізької області) напрямку та на Бахмутському напрямку, виснажуючи та завдаючи російським військам втрат по всьому фронту.

Ключові висновки ISW за 22 вересня:

ВІДЕО ДНЯ