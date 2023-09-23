Украинские войска осуществляют рейды в дельте Днепра возле Херсона – ISW
Украинские войска совершают рейды в дельте Днепра: удерживают позиции возле Дачи (10 км к югу от Херсона) и возле Антоновского моста на левом берегу Херсонской области.
Источник: Институт изучения войны (ISW)
Детали: 22 сентября украинские силы продвинулись к югу от Бахмута и в западной части Запорожской области. Геолокационные кадры, опубликованные 22 сентября, показывают, что украинские силы продвигались на юго-восток от Клещеевки (7 км к юго-западу от Бахмута).
Российский военный блогер утверждал, что украинские войска немного продвинулись к северу от Новопрокоповки и сейчас находятся примерно в 800 метрах от окраин населенного пункта в Запорожье. Это соответствует оценке ISW.
В Генштабе Украины сообщали, что украинские войска продолжали вести наступательные действия на Мелитопольском (запад Запорожской области) направлении и на Бахмутском направлении, истощая и нанося российским войскам потери по всему фронту.
Ключевые выводы ISW за 22 сентября:
- Украинские войска 22 сентября нанесли удары с беспилотников и крылатых ракет по оккупированному Крыму и существенно повредили штаб командования Черноморского флота РФ в Севастополе.
- Российское информационное пространство привлекло внимание к украинскому удару по Севастополю 22 сентября.
- Украинские силы продвинулись на юг от Бахмута и, как сообщается, 22 сентября продвинулись в западной части Запорожской области.
- 21 сентября Министерство обороны США объявило о новом пакете помощи в сфере безопасности, который предусматривает предоставление Украине военного оборудования на 325 миллионов долларов.
- Сообщается, что США вскоре передадут Украине тактические ракетные комплексы большой дальности (ATACMS).
- Российские попытки усилить разногласия между Украиной и ее центральноевропейскими партнерами, похоже, потерпели неудачу, поскольку 22 сентября премьер-министр Польши Анджей Дуда подтвердил прочность польско-украинских отношений.
- Украинский военный оперативно опроверг утверждение России о том, что на оккупированной Херсонщине действуют силы "ЧВК Вагнера".
- Сообщается, что Федеральная служба безопасности России проверяет высокопоставленных чиновников Росгвардии относительно их возможной причастности к мятежу группы Вагнера 24 июня.
- Российские войска вели наступательные операции в районе Купянска, вблизи Бахмута, вдоль линии Авдеевка-Донецк, а также на западе Донецкой области и, как сообщается, продвинулись в район административной границы Донецко-Запорожской области.
- Российское правительство планирует увеличить расходы на оборону на 4,4 триллиона рублей (46 миллиардов долларов) в 2024 году.