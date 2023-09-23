Украинские войска осуществляют рейды в дельте Днепра возле Херсона – ISW

Украинские войска совершают рейды в дельте Днепра: удерживают позиции возле Дачи (10 км к югу от Херсона) и возле Антоновского моста на левом берегу Херсонской области.

Источник: Институт изучения войны (ISW)

Детали: 22 сентября украинские силы продвинулись к югу от Бахмута и в западной части Запорожской области. Геолокационные кадры, опубликованные 22 сентября, показывают, что украинские силы продвигались на юго-восток от Клещеевки (7 км к юго-западу от Бахмута).

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Российский военный блогер утверждал, что украинские войска немного продвинулись к северу от Новопрокоповки и сейчас находятся примерно в 800 метрах от окраин населенного пункта в Запорожье. Это соответствует оценке ISW.

В Генштабе Украины сообщали, что украинские войска продолжали вести наступательные действия на Мелитопольском (запад Запорожской области) направлении и на Бахмутском направлении, истощая и нанося российским войскам потери по всему фронту.

Ключевые выводы ISW за 22 сентября:

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