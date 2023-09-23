Зеленський запросив канадських підприємців відбудовувати Україну

Президент Володимир Зеленський і прем’єр Канади Джастін Трюдо провели зустріч із канадськими підприємцями, зацікавленими в інвестиціях в Україну.

Джерело: "Укрінформ"

Пряма мова: "Зараз ми найбільше зацікавлені у відновленні України: енергетики, водопостачання, дамб, інфраструктури та, звісно, військової техніки.

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Друга частина - це початок роботи із трансформації України, що відбуватиметься після війни. Скажу, що це дешевше зробити зараз, ніж після перемоги. Тому, будь ласка, розгортайтеся в Україні, ми дуже зацікавлені у робочих місцях, нових підприємствах і технологіях, до того ж ми дуже цифровізовані, мабуть, ми лідери у Європі в цьому".

Деталі: Своєю чергою Трюдо зазначив, що залишається ще багато роботи у сфері гуманітарної й військової допомоги, над чим працює його уряд, але багато стосується й економічного блоку: "Тому я дуже радий, що бізнес-лідери зібралися тут для розмови із президентом Зеленським".

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