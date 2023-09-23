Зеленський запросив канадських підприємців відбудовувати Україну
Президент Володимир Зеленський і прем’єр Канади Джастін Трюдо провели зустріч із канадськими підприємцями, зацікавленими в інвестиціях в Україну.
Джерело: "Укрінформ"
Пряма мова: "Зараз ми найбільше зацікавлені у відновленні України: енергетики, водопостачання, дамб, інфраструктури та, звісно, військової техніки.
Друга частина - це початок роботи із трансформації України, що відбуватиметься після війни. Скажу, що це дешевше зробити зараз, ніж після перемоги. Тому, будь ласка, розгортайтеся в Україні, ми дуже зацікавлені у робочих місцях, нових підприємствах і технологіях, до того ж ми дуже цифровізовані, мабуть, ми лідери у Європі в цьому".
Деталі: Своєю чергою Трюдо зазначив, що залишається ще багато роботи у сфері гуманітарної й військової допомоги, над чим працює його уряд, але багато стосується й економічного блоку: "Тому я дуже радий, що бізнес-лідери зібралися тут для розмови із президентом Зеленським".
Передісторія:
- Зеленський прибув із неоголошеним візитом до Канади після того, як побував у Сполучених Штатах, де зустрівся з президентом США Джо Байденом.
- Під час переговорів лідери України й Канади обговорили оборонні потреби України, подальшу фінансову та гуманітарну підтримку Києва, а також економічну та інвестиційну співпрацю.