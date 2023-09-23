Зеленский пригласил канадских предпринимателей отстраивать Украину

Президент Владимир Зеленский и премьер Канады Джастин Трюдо провели встречу с канадскими предпринимателями, заинтересованными в инвестициях в Украину.

Источник: "Укринформ"

Прямая речь: "Сейчас мы больше всего заинтересованы в восстановлении Украины: энергетики, водоснабжения, дамб, инфраструктуры и, конечно, военной техники.

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Вторая часть - это начало работы по трансформации Украины, которая будет происходить после войны. Скажу, что это дешевле сделать сейчас, чем после победы. Поэтому, пожалуйста, разворачивайтесь в Украине, мы очень заинтересованы в рабочих местах, новых предприятиях и технологиях, к тому же мы очень цифровизированы, пожалуй, мы лидеры в Европе в этом".

В свою очередь Трюдо отметил, что остается еще много работы в сфере гуманитарной и военной помощи, над чем работает его правительство, но многое касается и экономического блока: "Поэтому я очень рад, что бизнес-лидеры собрались здесь для разговора с президентом Зеленским".

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