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Хакери зламали російську базу з даними про сотні мільйонів авіаперельотів

"Українська правда"Субота, 23 вересня 2023, 06:33
Хакери зламали російську базу з даними про сотні мільйонів авіаперельотів
фото KibOrg

Українські хакери зламали російську базу даних системи бронювання "Сірена-Тревел". До них потрапила інформація про 664 мільйони перельотів за 16 років. Зломщики отримали імена, телефони та номери документів пасажирів.

Джерело: ресурс "Важные истории"

Деталі: Повідомлення про це з'явилося в телеграм-каналі хакерської спільноти KibOrg.

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За зломом нібито стоїть невідоме угруповання Muppets, яке пов'язане з KibOrg. 

У двох отриманих базах, як пишуть хакери, містяться майже 3,5 млрд записів про номери телефонів пасажирів і 664,6 млн записів з особистими даними пасажирів, номерами рейсів, маршрутами, тарифами, даними про вартість квитків і так далі. Дані охоплюють період із 2007 по 2023 рік.

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Скріншот KibOrg

Хакери також виклали в мережу два "пробники" баз. У них журналістам вдалося виявити, наприклад, дані про перельоти колишнього глави МЗС Австрії та екс-члена ради директорів "Роснефти" Карін Кнайсль, яка переїхала до Росії влітку 2023 року. Дані про її пересування збігаються з публічними повідомленнями Кнайсль про політ на економічний форум з Петербурга до Владивостока 10 вересня цього року.

На злив також звернув увагу учасник команди Олексія Навального Георгій Албуров. Він пише, що зміг переконатися в справжності бази, звіривши дані про нещодавній переліт близької до Володимира Путіна Аліни Кабаєвої з Мінська до Москви.

Джерело у хакерському угрупуванні розповіло журналістам, що KibOrg не планують викладати всю базу у відкритий доступ. Вони розглядають два варіанти подальшої роботи з даними: створення бота, який агрегуватиме дані із баз за гроші, або передача баз Збройним силам України. Також хакери можуть поділитись відомостями з журналістами-розслідувачами.

Теми: хакериРосія
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