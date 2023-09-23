Хакеры сломали российскую базу с данными о сотнях миллионов авиаперелетов

Украинские хакеры взломали российскую базу данных системы бронирования "Сирена-Тревел". В них попала информация о 664 миллионах перелетов за 16 лет. Взломщики получили имена, телефоны и номера пассажирских документов.

Источник: "Важные истории"

Детали: Сообщения об этом появилось в телеграмм-канале хакерского сообщества KibOrg.

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За взломом якобы стоит неизвестная группировка Muppets, связанная с KibOrg.

В двух полученных базах, как пишут хакеры, содержатся почти 3,5 миллиарда записей о номерах телефонов пассажиров и 664,6 миллиона записей с личными данными пассажиров, номерами рейсов, маршрутами, тарифами, данными о стоимости билетов и так далее. Данные охватывают период с 2007 по 2023 год.

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Скриншот KibOrg

Хакеры также выложили в сеть два "пробника" баз. В них журналистам удалось обнаружить, например, данные о перелетах бывшего главы МИД Австрии и экс-члена совета директоров "Роснефти" Карин Кнайсль, переехавшего в Россию летом 2023 года. Данные о ее передвижении совпадают с публичными сообщениями Кнайсля о полете на экономический форум из Петербурга во Владивосток 10 сентября этого года.

Участник команды Алексея Навального Георгий Албуров пишет, что смог убедиться в подлинности базы, сверив данные о недавнем перелете близкой к Владимиру Путину Алины Кабаевой из Минска в Москву.

Источник в хакерской группировке рассказал, что KibOrg не планируют выкладывать всю базу в открытый доступ. Они рассматривают два варианта дальнейшей работы с данными: создание бота, который будет агрегировать данные по базам за деньги, или передача баз Вооруженным силам Украины. Также хакеры могут поделиться сведениями с журналистами-расследователями.