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У Севастополі вибухи, з неба падають уламки ракети - окупанти

Роман ПетренкоСубота, 23 вересня 2023, 09:03
У Севастополі вибухи, з неба падають уламки ракети - окупанти
фото з соцмереж

Окупанти заявили про вибухи в Севастополі, нібито працює ППО.

Джерело: так званий "губернатор" Севастополя Михайло Развожаєв у Telegram

Пряма мова Развожаєва: "За попередньою інформацією, у Севастополі відпрацювало ППО.

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Ракетні уламки впали біля причалу в районі Сухарної балки".

Деталі: Він не повідомляє подробиць, але просить людей "зберігати спокій".

Окупаційні ЗМІ тим часом пишуть, нібито над Севастополем "збили ракету Нептун або Гарпун, запущену з Одещини".

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Також вони заявляють, що, окрім ракет, атакують ще й БПЛА.

Теми: Кримокупаціявибух
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