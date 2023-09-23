У Севастополі вибухи, з неба падають уламки ракети - окупанти

Окупанти заявили про вибухи в Севастополі, нібито працює ППО.

Джерело: так званий "губернатор" Севастополя Михайло Развожаєв у Telegram

Пряма мова Развожаєва: "За попередньою інформацією, у Севастополі відпрацювало ППО.

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Ракетні уламки впали біля причалу в районі Сухарної балки".

Деталі: Він не повідомляє подробиць, але просить людей "зберігати спокій".

Окупаційні ЗМІ тим часом пишуть, нібито над Севастополем "збили ракету Нептун або Гарпун, запущену з Одещини".

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Також вони заявляють, що, окрім ракет, атакують ще й БПЛА.