У Севастополі вибухи, з неба падають уламки ракети - окупанти
Субота, 23 вересня 2023, 09:03
Окупанти заявили про вибухи в Севастополі, нібито працює ППО.
Джерело: так званий "губернатор" Севастополя Михайло Развожаєв у Telegram
Пряма мова Развожаєва: "За попередньою інформацією, у Севастополі відпрацювало ППО.
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Ракетні уламки впали біля причалу в районі Сухарної балки".
Деталі: Він не повідомляє подробиць, але просить людей "зберігати спокій".
Окупаційні ЗМІ тим часом пишуть, нібито над Севастополем "збили ракету Нептун або Гарпун, запущену з Одещини".
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Також вони заявляють, що, окрім ракет, атакують ще й БПЛА.