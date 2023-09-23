В Севастополе взрывы, с неба падают обломки ракеты – оккупанты

Оккупанты заявили о взрывах в Севастополе, якобы работает ППО.

Источник: так называемый "губернатор" Севастополя Михаил Развожаев в Telegram

Прямая речь Развожаева: "По предварительной информации, в Севастополе отработало ПВО.

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Ракетные обломки упали у причала в районе Сухарной балки".

Детали: Он не сообщает подробностей, но просит людей "сохранять спокойствие".

Оккупационные СМИ тем временем пишут, якобы над Севастополем "сбили ракету Нептун или Гарпун, запущенную из Одесской области".

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Также они заявляют, что, кроме ракет, атакуют еще и БПЛА.