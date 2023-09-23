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США просить Польщу пояснити заяву про "припинення поставок зброї Україні" – ЗМІ

"Європейська правда", "Українська правда"Субота, 23 вересня 2023, 09:26
США просить Польщу пояснити заяву про припинення поставок зброї Україні – ЗМІ
моравецький, фото з фб

Сполучені Штати звернулись до Польщі по роз’яснення слів їхнього прем’єр-міністра Матеуша Моравецького про те, що його держава наразі не передає Україні військової допомоги, "бо переозброюється сама".

Джерело: Bloomberg з посиланням на високопосадовця оборонного сектора США, "Європейська правда"

Деталі: Посадовець на умовах анонімності сказав, що Польща, як і раніше, віддана підтримці України, але її точна позиція незрозуміла.

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Він, однак, додав, що розбіжності між Києвом і Варшавою наразі не призвели до розколу єдності коаліції, яка підтримує Україну.

Дипломатичне джерело в Європі розповіло Bloomberg, що польські дипломати приватно запевнили іноземних колег у подальшій військовій підтримці України з боку Польщі, навіть якщо і в менших масштабах.

Джерело додало, що втрата підтримки України з боку Польщі може виявитися згубною для української військової кампанії, оскільки загрожує підірвати єдність НАТО.

ВІДЕО ДНЯ

Нагадаємо: Днями польський прем'єр Матеуш Моравецький заявив, що Варшава зараз зосереджена на переозброєнні власної армії і тому не передає Києву своєї військової допомоги.

Заява пролунала на тлі напруженості у відносинах Варшави та Києва, пов'язаної з односторонніми польськими обмеженнями на українську сільськогосподарську продукцію та діями України у відповідь.

Після того у польському уряді уточнили, що Варшава наразі здійснює лише заздалегідь узгоджені поставки боєприпасів і озброєння, у тому числі за контрактами з Україною.

А польський президент Анджей Дуда додатково уточнив, що слова Моравецького були неправильно витлумачені.

Теми: СШАПольщазброявійна
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