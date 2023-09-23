США просит Польшу объяснить заявление о "прекращении поставок оружия Украине" - СМИ

Соединенные Штаты обратились к Польше за разъяснением слов их премьер-министра Матеуша Моравецкого, что его государство пока не передает Украине военной помощи, "потому что перевооружается само".

Источник: Bloomberg со ссылкой на высокопоставленного чиновника оборонного сектора США, "Европейская правда"

Детали: Чиновник на условиях анонимности сказал, что Польша по-прежнему предана поддержке Украины, но ее точная позиция непонятна.

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Он, однако, добавил, что разногласия между Киевом и Варшавой пока не привели к расколу единства коалиции, которая поддерживает Украину.

Дипломатический источник в Европе рассказал Bloomberg, что польские дипломаты частным образом заверили иностранных коллег в дальнейшей военной поддержке Украины со стороны Польши, даже если и в меньших масштабах.

Источник добавил, что потеря поддержки Украины со стороны Польши может оказаться губительной для украинской военной кампании, поскольку грозит подорвать единство НАТО.

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Напомним: На днях польский премьер Матеуш Моравецкий заявил, что Варшава сейчас сосредоточена на перевооружении собственной армии и поэтому не передает Киеву своей военной помощи.

Заявление прозвучало на фоне напряженности в отношениях Варшавы и Киева, связанной с односторонними польскими ограничениями на украинскую сельскохозяйственную продукцию и ответными действиями Украины.

После того в польском правительстве уточнили, что Варшава пока осуществляет только заранее согласованные поставки боеприпасов и вооружения, в том числе по контрактам с Украиной.

Польский президент Анджей Дуда дополнительно уточнил, что слова Моравецкого были неправильно истолкованы.