Ще понад 500 росіян знищені в Україні
Субота, 23 вересня 2023, 09:33
Російські окупанти втратили ще 510 своїх військових, загалом вже знищені понад 275 тисяч загарбників.
Джерело: Генштаб
Деталі: Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 23.09.23 орієнтовно склали:
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- особового складу ‒ близько 275460 (+510) осіб,
- танків ‒ 4655 (+11) од,
- бойових броньованих машин ‒ 8912 (+21) од,
- артилерійських систем – 6210 (+33) од,
- РСЗВ – 789 (+4) од,
- засоби ППО ‒ 530 (+2) од,
- літаків – 315 (+0) од,
- гелікоптерів – 316 (+0) од,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 4867 (+8),
- крилаті ракети ‒ 1518 (+1),
- кораблі /катери ‒ 20 (+0) од,
- підводні човни - 1 (+0) од,
- автомобільної техніки та автоцистерн – 8716 (+26) од,
- спеціальна техніка ‒ 912 (+0).
Дані уточнюються.