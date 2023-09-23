Ще понад 500 росіян знищені в Україні

Російські окупанти втратили ще 510 своїх військових, загалом вже знищені понад 275 тисяч загарбників.

Джерело: Генштаб

Деталі: Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 23.09.23 орієнтовно склали:

Реклама:

особового складу ‒ близько 275460 (+510) осіб,

танків ‒ 4655 (+11) од,

бойових броньованих машин ‒ 8912 (+21) од,

артилерійських систем – 6210 (+33) од,

РСЗВ – 789 (+4) од,

засоби ППО ‒ 530 (+2) од,

літаків – 315 (+0) од,

гелікоптерів – 316 (+0) од,

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 4867 (+8),

крилаті ракети ‒ 1518 (+1),

кораблі /катери ‒ 20 (+0) од,

підводні човни - 1 (+0) од,

автомобільної техніки та автоцистерн – 8716 (+26) од,

спеціальна техніка ‒ 912 (+0).

Дані уточнюються.