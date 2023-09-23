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Еще более 500 россиян уничтожены в Украине

Роман ПетренкоСуббота, 23 сентября 2023, 09:33
Еще более 500 россиян уничтожены в Украине
фото: getty images

Российские оккупанты потеряли еще 510 своих военных, в общем уже уничтожены более 275 тысяч захватчиков.

Источник: Генштаб

Детали: Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 23.09.23 ориентировочно составили:

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  • личного состава - около 275460 (+510) человек,
  • танков - 4655 (+11) ед,
  • боевых бронированных машин - 8912 (+21) ед,
  • артиллерийских систем - 6210 (+33) ед,
  • РСЗО - 789 (+4) ед,
  • средства ПВО - 530 (+2) ед,
  • самолетов - 315 (+0) ед,
  • вертолетов - 316 (+0) ед,
  • БПЛА оперативно-тактического уровня - 4867 (+8),
  • крылатые ракеты - 1518 (+1),
  • корабли / катера - 20 (+0) ед,
  • подводные лодки - 1 (+0) ед,
  • автомобильной техники и автоцистерн - 8716 (+26) ед,
  • специальная техника - 912 (+0).

Данные уточняются.

Темы: ГенштабВооруженные силывойна
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