Еще более 500 россиян уничтожены в Украине

Российские оккупанты потеряли еще 510 своих военных, в общем уже уничтожены более 275 тысяч захватчиков.

Источник: Генштаб

Детали: Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 23.09.23 ориентировочно составили:

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личного состава - около 275460 (+510) человек,

танков - 4655 (+11) ед,

боевых бронированных машин - 8912 (+21) ед,

артиллерийских систем - 6210 (+33) ед,

РСЗО - 789 (+4) ед,

средства ПВО - 530 (+2) ед,

самолетов - 315 (+0) ед,

вертолетов - 316 (+0) ед,

БПЛА оперативно-тактического уровня - 4867 (+8),

крылатые ракеты - 1518 (+1),

корабли / катера - 20 (+0) ед,

подводные лодки - 1 (+0) ед,

автомобильной техники и автоцистерн - 8716 (+26) ед,

специальная техника - 912 (+0).

Данные уточняются.