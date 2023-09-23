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ЗСУ прорвали оборону росіян у Вербовому – Тарнавський

Роман ПетренкоСубота, 23 вересня 2023, 11:15
ЗСУ прорвали оборону росіян у Вербовому – Тарнавський
скриншот: deepstatemap

Командувач оперативно-стратегічного угруповання військ "Таврія" Олександр Тарнавський повідомив західним ЗМІ, що українські воїни прорвали оборону у Вербовому Запорізької області.

Джерело: Тарнавський в інтерв’ю CNN

Деталі: Генерал, який керує контрнаступом українських військ на південному фронті, заявив, що війська прорвали оборону у Вербовому - і прогнозує ще більший прорив у майбутньому.

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Пряма мова Тарнавського: "На лівому фланзі [під Вербовим] у нас прорив, і ми продовжуємо просуватися далі.

Не так швидко, як очікувалося, не так, як у фільмах про Другу світову...

Головне – не втратити цю ініціативу (яка у нас є). І, ну, не втратити це на практиці, діями".

ВІДЕО ДНЯ

Більше деталей: ЗМІ пише, що росіяни звітують про іншу ситуацію в цьому місці. Проте аналіз відео з відкритих джерел журналістами свідчить, що деякі українські підрозділи "перетнули важливий рубіж російської оборони" біля села Вербове.

Теми: Запорізька область
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