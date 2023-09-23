Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

ВСУ прорвали оборону россиян в Вербовом - Тарнавский

Роман ПетренкоСуббота, 23 сентября 2023, 11:15
ВСУ прорвали оборону россиян в Вербовом - Тарнавский
скриншот: deepstatemap

Командующий оперативно-стратегической группировки войск "Таврия" Александр Тарнавский сообщил западным СМИ, что украинские воины прорвали оборону в Вербовом Запорожской области.

Источник: Тарнавский в интервью CNN

Детали: Генерал, который руководит контрнаступлением украинских войск на южном фронте, заявил, что войска прорвали оборону в Вербовом - и прогнозирует еще больший прорыв в будущем.

Реклама:

Прямая речь Тарнавского: "На левом фланге [под Вербовым] у нас прорыв, и мы продолжаем продвигаться дальше.

Не так быстро, как ожидалось, не так, как в фильмах о Второй мировой...

Главное - не потерять эту инициативу (которая у нас есть). И, ну, не потерять это на практике, действиями".

ВИДЕО ДНЯ

Больше деталей: СМИ пишет, что россияне отчитываются о другой ситуации в этом месте. Однако анализ видео из открытых источников журналистами свидетельствует, что некоторые украинские подразделения "пересекли важный рубеж российской обороны" возле села Вербово.

Темы: Запорожская область
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Ночная атака: Россия запускала дроны из Крыма, основной удар пришелся на Херсонщину

В Киеве количество жертв массированной атаки России достигло 13 человек

Владелец "Global Spirits" о подозрении СБУ: Надеюсь, это ошибка, а не рейдерство

Россия хочет "конкретных доказательств" от Польши по ракете, прежде чем давать объяснения

В Запорожье, Днепре и Одессе – день траура. В Запорожье от атаки погибли 9 человек

ISW: Россия продолжит наносить широкомасштабные удары по Украине

Все новости...
Запорожская область
Украинские войска осуществляют рейды в дельте Днепра возле Херсона – ISW
Оккупанты из-за нехватки денег воруют домашних животных в Токмаке – Генштаб
Бронетехника ВСУ уже действует за последней линией обороны россиян в Запорожской области − ISW
Последние новости
11:31
фотоНе только пингвинята: полярники показали, кто еще родился возле "Вернадского"
11:22
Польша продолжает проверку, не падали ли элементы ракеты на ее территории
11:10
Ночная атака: Россия запускала дроны из Крыма, основной удар пришелся на Херсонщину
11:00
Главные экономические новости 2023 года
10:47
Начался первый метеорный поток 2024: где увидят звездопад
10:45
В Киеве количество жертв массированной атаки России достигло 13 человек
10:37
Поезда из Британии в Европу под Ла-Маншем отменили из-за подтопления вблизи Лондона
10:33
По всей Украине воздушная тревога из-за взлета носителя "Кинжалов"
10:16
В Сербии проводят перевыборы на 30 избирательных участках
10:13
Владелец "Global Spirits" о подозрении СБУ: Надеюсь, это ошибка, а не рейдерство
Все новости...
Реклама: