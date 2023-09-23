ВСУ прорвали оборону россиян в Вербовом - Тарнавский

Командующий оперативно-стратегической группировки войск "Таврия" Александр Тарнавский сообщил западным СМИ, что украинские воины прорвали оборону в Вербовом Запорожской области.

Источник: Тарнавский в интервью CNN

Детали: Генерал, который руководит контрнаступлением украинских войск на южном фронте, заявил, что войска прорвали оборону в Вербовом - и прогнозирует еще больший прорыв в будущем.

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Прямая речь Тарнавского: "На левом фланге [под Вербовым] у нас прорыв, и мы продолжаем продвигаться дальше.

Не так быстро, как ожидалось, не так, как в фильмах о Второй мировой...

Главное - не потерять эту инициативу (которая у нас есть). И, ну, не потерять это на практике, действиями".

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Больше деталей: СМИ пишет, что россияне отчитываются о другой ситуации в этом месте. Однако анализ видео из открытых источников журналистами свидетельствует, что некоторые украинские подразделения "пересекли важный рубеж российской обороны" возле села Вербово.