Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

Ексглава "Роскосмосу" Рогозін став "сенатором" від окупованої Запорізької області

Катерина ТищенкоСубота, 23 вересня 2023, 16:41
Ексглава Роскосмосу Рогозін став сенатором від окупованої Запорізької області
ДМИТРО РОГОЗІН, ФОТО AFP VIA GETTY IMAGES

Колишнього директора "Роскосмосу", главу військово-технічного центру "Царські вовки" Дмитра Рогозіна окупанти призначили "сенатором" РФ від захопленої частини Запорізької області.

Джерело: "Коммерсант", Рогозін у Telegram, Інтерфакс

Деталі: Як повідомило джерело "Коммерсанта" в окупаційній "адміністрації" Запорізької області, указ про призначення Рогозіна "сенатором" (представником у Раді Федерації РФ) підписав Євген Балицький, затверджений 23 вересня на посаді так званого "губернатора" Запорізької області.

Реклама:

Сам Рогозін у своєму телеграм-каналі підтвердив цю інформацію, написавши: "Для мене честь захищати інтереси Запорізької області та загалом Новоросії".

Водночас "губернатором" захопленої частини Херсонської області депутати "Херсонської обласної думи першого скликання" в суботу обрали Володимира Сальдо, який і раніше був гауляйтером окупованої Херсонщини.

"Той, хто набрав більшість голосів від установленої кількості депутатів Херсонської обласної думи, - Сальдо Володимир Васильович", - цитує "Інтерфакс" представника так званого "парламенту" Херсонської області.

ВІДЕО ДНЯ

Довідка: Згідно з порядком обрання "губернатора", президент РФ подає кандидатури на розгляд "парламенту" регіону, і так званий "глава регіону" обирається на п'ять років.

До Ради Федерації входять по 2 представники від кожного "суб'єкта" РФ: по одному від законодавчого і виконавчого органів влади. Представником від законодавчого органу регіону може бути тільки депутат цього органу. Представника від виконавчого органу регіону призначає "губернатор" суб'єкта РФ.

Що передувало: 8-10 вересня Росія провела фейкові "вибори" депутатів місцевих рад на окупованих територіях України разом із місцевими виборами по всій Росії. 

ЄС заявив про невизнання російських фейкових "виборів" на окупованих територіях України і наголосив, що керівництво РФ відповідатиме за наслідки цих незаконних дій.

Рада Європи оголосила, що фіктивні "вибори", які Росія провела на окупованих територіях України, є недійсними відповідно до міжнародного права.

Держсекретар США Ентоні Блінкен заявив, що Вашингтон ніколи не визнає результати цих псевдовиборів.

Передісторія

  • Дмитро Рогозін був поранений в окупованому росіянами Донецьку 21 грудня 2022 року під час обстрілу готельного комплексу "Шеш Беш". Там він нібито відзначав день народження.
  • Рогозіна госпіталізували з проникаючим пораненням: як повідомляли у ЗМІ, металевий осколок розміром 8x6 міліметрів увійшов вище правої лопатки поблизу хребта. Пізніше Рогозіна перевезли в московський госпіталь і прооперували.

Теми: РосіяокупаціяЗапорізька областьХерсонська область
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

відеоГоловний поліцейський Київщини має під Києвом маєток із власним виходом до води – ЗМІ

Ротація в Раді: Балога вийшов із "За майбутнє", групу врятував колишній "слуга"

"Київстар" усунув складнощі зі зв'язком, які виникли 20 грудня

Рада поповнилась новим нардепом

фотоНаремонтували на 700 тисяч збитків: поліція про причини обшуків в Ужгородській міськраді

СБУ і поліція прийшли з обшуками до Ужгородської міськради

Усі новини...
Росія
Майже 100 росіян-ухилянтів отримали притулок у Німеччині
Ексвагнерівця Медведєва, який був у Норвегії, затримали при спробі повернутись в Росію
В армії РФ, що воює в Україні, висока плинність кадрів – розвідка Британії
Останні новини
14:25
Військова допомога Україні: Литва передала польове обладнання та тисячі сухпайків
14:11
Попри блокаду кордону ВВП України в листопаді зріс на 4%
14:03
відеоГоловний поліцейський Київщини має під Києвом маєток із власним виходом до води – ЗМІ
14:00
"Нова пошта" оприлюднила графік роботи відділень на різдвяно-новорічні свята
13:58
У майбутньому дев'ятикласники складатимуть ДПА з п’яти предметів – директорка УЦОЯО
13:51
фотоУ Херсоні обстрілом знищено склад гуманітарної допомоги "Червоного Хреста"
13:41
фото"Відчував, як горить моє тіло": історія захисника, в авто якого поцілила протитанкова ракета
13:34
Ротація в Раді: Балога вийшов із "За майбутнє", групу врятував колишній "слуга"
13:33
"Київстар" усунув складнощі зі зв'язком, які виникли 20 грудня
13:27
У Києві відкрили рух Дегтярівським шляхопроводом: фактично новозбудований обʼєкт
Усі новини...
Реклама: