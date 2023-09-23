Ексглава "Роскосмосу" Рогозін став "сенатором" від окупованої Запорізької області
Колишнього директора "Роскосмосу", главу військово-технічного центру "Царські вовки" Дмитра Рогозіна окупанти призначили "сенатором" РФ від захопленої частини Запорізької області.
Джерело: "Коммерсант", Рогозін у Telegram, Інтерфакс
Деталі: Як повідомило джерело "Коммерсанта" в окупаційній "адміністрації" Запорізької області, указ про призначення Рогозіна "сенатором" (представником у Раді Федерації РФ) підписав Євген Балицький, затверджений 23 вересня на посаді так званого "губернатора" Запорізької області.
Сам Рогозін у своєму телеграм-каналі підтвердив цю інформацію, написавши: "Для мене честь захищати інтереси Запорізької області та загалом Новоросії".
Водночас "губернатором" захопленої частини Херсонської області депутати "Херсонської обласної думи першого скликання" в суботу обрали Володимира Сальдо, який і раніше був гауляйтером окупованої Херсонщини.
"Той, хто набрав більшість голосів від установленої кількості депутатів Херсонської обласної думи, - Сальдо Володимир Васильович", - цитує "Інтерфакс" представника так званого "парламенту" Херсонської області.
Довідка: Згідно з порядком обрання "губернатора", президент РФ подає кандидатури на розгляд "парламенту" регіону, і так званий "глава регіону" обирається на п'ять років.
До Ради Федерації входять по 2 представники від кожного "суб'єкта" РФ: по одному від законодавчого і виконавчого органів влади. Представником від законодавчого органу регіону може бути тільки депутат цього органу. Представника від виконавчого органу регіону призначає "губернатор" суб'єкта РФ.
Що передувало: 8-10 вересня Росія провела фейкові "вибори" депутатів місцевих рад на окупованих територіях України разом із місцевими виборами по всій Росії.
ЄС заявив про невизнання російських фейкових "виборів" на окупованих територіях України і наголосив, що керівництво РФ відповідатиме за наслідки цих незаконних дій.
Рада Європи оголосила, що фіктивні "вибори", які Росія провела на окупованих територіях України, є недійсними відповідно до міжнародного права.
Держсекретар США Ентоні Блінкен заявив, що Вашингтон ніколи не визнає результати цих псевдовиборів.
Передісторія:
- Дмитро Рогозін був поранений в окупованому росіянами Донецьку 21 грудня 2022 року під час обстрілу готельного комплексу "Шеш Беш". Там він нібито відзначав день народження.
- Рогозіна госпіталізували з проникаючим пораненням: як повідомляли у ЗМІ, металевий осколок розміром 8x6 міліметрів увійшов вище правої лопатки поблизу хребта. Пізніше Рогозіна перевезли в московський госпіталь і прооперували.