Ексглава "Роскосмосу" Рогозін став "сенатором" від окупованої Запорізької області

Колишнього директора "Роскосмосу", главу військово-технічного центру "Царські вовки" Дмитра Рогозіна окупанти призначили "сенатором" РФ від захопленої частини Запорізької області.

Джерело: "Коммерсант", Рогозін у Telegram, Інтерфакс

Деталі: Як повідомило джерело "Коммерсанта" в окупаційній "адміністрації" Запорізької області, указ про призначення Рогозіна "сенатором" (представником у Раді Федерації РФ) підписав Євген Балицький, затверджений 23 вересня на посаді так званого "губернатора" Запорізької області.

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Сам Рогозін у своєму телеграм-каналі підтвердив цю інформацію, написавши: "Для мене честь захищати інтереси Запорізької області та загалом Новоросії".

Водночас "губернатором" захопленої частини Херсонської області депутати "Херсонської обласної думи першого скликання" в суботу обрали Володимира Сальдо, який і раніше був гауляйтером окупованої Херсонщини.

"Той, хто набрав більшість голосів від установленої кількості депутатів Херсонської обласної думи, - Сальдо Володимир Васильович", - цитує "Інтерфакс" представника так званого "парламенту" Херсонської області.

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Довідка: Згідно з порядком обрання "губернатора", президент РФ подає кандидатури на розгляд "парламенту" регіону, і так званий "глава регіону" обирається на п'ять років.

До Ради Федерації входять по 2 представники від кожного "суб'єкта" РФ: по одному від законодавчого і виконавчого органів влади. Представником від законодавчого органу регіону може бути тільки депутат цього органу. Представника від виконавчого органу регіону призначає "губернатор" суб'єкта РФ.

Що передувало: 8-10 вересня Росія провела фейкові "вибори" депутатів місцевих рад на окупованих територіях України разом із місцевими виборами по всій Росії.

ЄС заявив про невизнання російських фейкових "виборів" на окупованих територіях України і наголосив, що керівництво РФ відповідатиме за наслідки цих незаконних дій.

Рада Європи оголосила, що фіктивні "вибори", які Росія провела на окупованих територіях України, є недійсними відповідно до міжнародного права.

Держсекретар США Ентоні Блінкен заявив, що Вашингтон ніколи не визнає результати цих псевдовиборів.

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