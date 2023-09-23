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Экс-глава "Роскосмоса" Рогозин стал "сенатором" от оккупированной Запорожской области

Катерина ТищенкоСуббота, 23 сентября 2023, 16:41
Экс-глава Роскосмоса Рогозин стал сенатором от оккупированной Запорожской области
Дмитрий Рогозин, ФОТО AFP VIA GETTY IMAGES

Бывшего директора "Роскосмоса", главу военно-технического центра "Царские волки" Дмитрия Рогозина оккупанты назначили "сенатором" РФ от захваченной части Запорожской области.

Источник: "Коммерсант", Рогозин в Telegram, Интерфакс

Детали: Как сообщил источник "Коммерсанта" в оккупационной "администрации" Запорожской области, указ о назначении Рогозина "сенатором" (представителем в Совете Федерации РФ) подписал Евгений Балицкий, утвержденный 23 сентября в должности так называемого "губернатора" Запорожской области.

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Сам Рогозин в своем телеграм-канале подтвердил эту информацию, написав: "Для меня честь защищать интересы Запорожской области и в целом Новороссии".

В то же время, "губернатором" захваченной части Херсонской области депутаты "Херсонской областной думы первого созыва" в субботу избрали Владимира Сальдо, который и раньше был гауляйтером оккупированной Херсонщины.

"Набравший большинство голосов от установленного числа депутатов Херсонской областной думы – Сальдо Владимир Васильевич", - цитирует "Интерфакс" представителя так называемого "парламента" Херсонской области.

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Справка: Согласно порядку избрания "губернатора", президент РФ представляет кандидатуры на рассмотрение "парламента" региона, и так называемый "глава региона" избирается на пять лет.

В Совет Федерации входят по 2 представителя от каждого "субъекта" РФ: по одному от законодательного и исполнительного органов власти. Представителем от законодательного органа региона может быть только депутат этого органа. Представителя от исполнительного органа региона назначает "губернатор" субъекта РФ.

Что предшествовало: 8-10 сентября Россия провела фейковые "выборы" депутатов местных советов на оккупированных территориях Украины вместе с местными выборами по всей России.

ЕС заявил о непризнании российских фейковых "выборов" на оккупированных территориях Украины и подчеркнул, что руководство РФ будет отвечать за последствия этих незаконных действий.

Совет Европы объявил, что фиктивные "выборы", которые Россия провела на оккупированных территориях Украины, являются  недействительными в соответствии с международным правом.

Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что Вашингтон никогда не признает результаты этих псевдовыборов.

Предыстория:

  • Дмитрий Рогозин был ранен в оккупированном россиянами Донецке 21 декабря при обстреле гостиничного комплекса "Шеш Беш". Там он якобы отмечал день рождения.
  • Рогозина госпитализировали с проникающим ранением: как сообщали в СМИ, металлический осколок размером 8x6 миллиметров вошел выше правой лопатки недалеко от позвоночника. Позже Рогозина перевезли в московский госпиталь и прооперировали.

Темы: РосcияоккупацияЗапорожская областьХерсонская область
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