Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

Шмигаль вперше поговорив зі спецпредставницею США з відновлення України

Катерина ТищенкоСубота, 23 вересня 2023, 18:19
Шмигаль вперше поговорив зі спецпредставницею США з відновлення України
Розмова Дениса Шмигаля із Пенні Пріцкер, фото: Шмигаль у Telegram

Прем’єр Денис Шмигаль провів першу розмову зі спецпредставницею США з питань економічного відновлення України Пенні Пріцкер.

Джерело: Шмигаль у Telegram

Деталі: Прем’єр підкреслив, що Україна зацікавлена в залученні американського бізнесу до відновлення нашої держави.

Реклама:

Дослівно: "Поінформував про наше бачення відновлення країни й озвучив потреби по кожному з пріоритетів rapid recovery: енергетика, розмінування, відновлення житла, критичної інфраструктури й економіки.

Подякував USAID за спільні програми підтримки бізнесу, які сприяють створенню нових робочих місць. Співпрацюємо зі Світовим банком над потребами для післявоєнного відновлення. Наголосив, що заплатити за завдані збитки має агресор. Ключовим інструментом для цього є конфіскація заморожених російських активів для відновлення України.

Розвиток логістики — серед важливих елементів економічного зростання. Проговорили розширення коридорів солідарності та страхування воєнних ризиків. Рухаємося вперед у реформах на шляху до ЄС і НАТО та в діждиталізації. Окремо звернув увагу на ветеранську політику й інтеграцію військових у соціально-економічне життя країни".

ВІДЕО ДНЯ

Передісторія:

Читайте також інтерв'ю Пріцкер: "Тепер, щоб Україна отримувала кошти, США висуватимуть умови щодо реформ".

Теми: Шмигаль США
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

відеоГоловний поліцейський Київщини має під Києвом маєток із власним виходом до води – ЗМІ

Ротація в Раді: Балога вийшов із "За майбутнє", групу врятував колишній "слуга"

"Київстар" усунув складнощі зі зв'язком, які виникли 20 грудня

Рада поповнилась новим нардепом

фотоНаремонтували на 700 тисяч збитків: поліція про причини обшуків в Ужгородській міськраді

СБУ і поліція прийшли з обшуками до Ужгородської міськради

Усі новини...
Шмигаль
Ракетний удар росіян: Шмигаль заявив про 20 постраждалих та 40 пошкоджених будівель
Акценти військового виробництва: "Армію дронів" профінансують на понад 45 мільярдів
Підготовка до опалювального сезону входить у фінальну стадію – Шмигаль
Останні новини
14:25
Військова допомога Україні: Литва передала польове обладнання та тисячі сухпайків
14:11
Попри блокаду кордону ВВП України в листопаді зріс на 4%
14:03
відеоГоловний поліцейський Київщини має під Києвом маєток із власним виходом до води – ЗМІ
14:00
"Нова пошта" оприлюднила графік роботи відділень на різдвяно-новорічні свята
13:58
У майбутньому дев'ятикласники складатимуть ДПА з п’яти предметів – директорка УЦОЯО
13:51
фотоУ Херсоні обстрілом знищено склад гуманітарної допомоги "Червоного Хреста"
13:41
фото"Відчував, як горить моє тіло": історія захисника, в авто якого поцілила протитанкова ракета
13:34
Ротація в Раді: Балога вийшов із "За майбутнє", групу врятував колишній "слуга"
13:33
"Київстар" усунув складнощі зі зв'язком, які виникли 20 грудня
13:27
У Києві відкрили рух Дегтярівським шляхопроводом: фактично новозбудований обʼєкт
Усі новини...
Реклама: