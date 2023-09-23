Шмигаль вперше поговорив зі спецпредставницею США з відновлення України

Прем’єр Денис Шмигаль провів першу розмову зі спецпредставницею США з питань економічного відновлення України Пенні Пріцкер.

Джерело: Шмигаль у Telegram

Деталі: Прем’єр підкреслив, що Україна зацікавлена в залученні американського бізнесу до відновлення нашої держави.

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Дослівно: "Поінформував про наше бачення відновлення країни й озвучив потреби по кожному з пріоритетів rapid recovery: енергетика, розмінування, відновлення житла, критичної інфраструктури й економіки.

Подякував USAID за спільні програми підтримки бізнесу, які сприяють створенню нових робочих місць. Співпрацюємо зі Світовим банком над потребами для післявоєнного відновлення. Наголосив, що заплатити за завдані збитки має агресор. Ключовим інструментом для цього є конфіскація заморожених російських активів для відновлення України.

Розвиток логістики — серед важливих елементів економічного зростання. Проговорили розширення коридорів солідарності та страхування воєнних ризиків. Рухаємося вперед у реформах на шляху до ЄС і НАТО та в діждиталізації. Окремо звернув увагу на ветеранську політику й інтеграцію військових у соціально-економічне життя країни".

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