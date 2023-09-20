Зеленський обговорив пріоритети зі спецпредставницею США з відбудови України
Президент Володимир Зеленський у Нью-Йорку в середу уперше зустрівся зі спеціальною представницею президента США з питань відновлення України Пенні Пріцкер та обговорив з нею пріоритетні для відбудови області країни, а також підтримку найбільш перспективних галузей української економіки.
Джерело: "Європейська правда" з посиланням на Офіс президента
Пряма мова: "Відзначив важливість участі американського бізнесу у відбудові української інфраструктури, пошкодженої російською агресією: шкіл, дитячих садочків, житлових будинків та енергетичних об’єктів".
Деталі: Зеленський також закликав компанії зі США долучитись до відбудови української енергетичної системи.
Що було раніше:
- Про призначення Пенні Пріцкер спецпредставницею з питань відбудови України президент США Джо Байден оголосив 14 вересня.
- Її повноваження охоплюють роботу з органами влади України, США і партнерів, а також із приватним сектором.
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