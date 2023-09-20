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Зеленський обговорив пріоритети зі спецпредставницею США з відбудови України

"Європейська правда", "Українська правда"Середа, 20 вересня 2023, 21:28
Зеленський обговорив пріоритети зі спецпредставницею США з відбудови України
Володимир Зеленський, Пенні Пріцкер, фото: пресслужба ОП

Президент Володимир Зеленський у Нью-Йорку в середу уперше зустрівся зі спеціальною представницею президента США з питань відновлення України Пенні Пріцкер та обговорив з нею пріоритетні для відбудови області країни, а також підтримку найбільш перспективних галузей української економіки.

Джерело: "Європейська правда" з посиланням на Офіс президента

Пряма мова: "Відзначив важливість участі американського бізнесу у відбудові української інфраструктури, пошкодженої російською агресією: шкіл, дитячих садочків, житлових будинків та енергетичних об’єктів".

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Деталі: Зеленський також закликав компанії зі США долучитись до відбудови української енергетичної системи.

Що було раніше:

Читайте також інтерв'ю Пріцкер: "Тепер, щоб Україна отримувала кошти, США висуватимуть умови щодо реформ".

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Теми: УкраїнавійнаСША
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