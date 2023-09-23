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Шмыгаль впервые поговорил со спецпредставителем США по восстановлению Украины

Катерина ТищенкоСуббота, 23 сентября 2023, 18:19
Шмыгаль впервые поговорил со спецпредставителем США по восстановлению Украины
Разговор Дениса Шмыгаля с Пенни Прицкер, фото: Шмыгаль в Telegram

Премьер Денис Шмыгаль провел первый разговор со спецпредставителем США по вопросам экономического восстановления Украины Пенни Прицкер.

Источник: Шмыгаль в Telegram

Детали: Премьер подчеркнул, что Украина заинтересована в привлечении американского бизнеса к восстановлению нашего государства.

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Дословно: "Проинформировал о нашем видении восстановления страны и озвучил потребности по каждому из приоритетов rapid recovery: энергетика, разминирование, восстановление жилья, критической инфраструктуры и экономики.

Поблагодарил USAID за совместные программы поддержки бизнеса, которые способствуют созданию новых рабочих мест. Сотрудничаем со Всемирным банком над потребностями для послевоенного восстановления. Подчеркнул, что заплатить за нанесенный ущерб должен агрессор. Ключевым инструментом для этого является конфискация замороженных российских активов для восстановления Украины.

Развитие логистики – среди важных элементов экономического роста. Проговорили расширение коридоров солидарности и страхования военных рисков. Двигаемся вперед в реформах на пути в ЕС и НАТО и в диждитализации. Отдельно обратил внимание на ветеранскую политику и интеграцию военных в социально-экономическую жизнь страны".

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Предыстория:

Читайте также интервью Прицкер: "Теперь, чтобы Украина получала средства, США будут выдвигать условия по реформам".

Темы: ШмыгальСША
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