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Алієв заявив про "більш сприятливі можливості" для мирної угоди з Вірменією

"Європейська правда", "Українська правда"Субота, 23 вересня 2023, 18:41
Алієв заявив про більш сприятливі можливості для мирної угоди з Вірменією
Ільхам Алієв, фото: Anadolu Agency via Getty Images

Президент Азербайджану Ільхам Алієв заявив, що в регіоні з'явилися "більш сприятливі можливості" для укладення мирного договору з Вірменією.

Джерело: Алієв на зустрічі зі спецпредставником ЄС на Південному Кавказі Тойво Клааром в суботу, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на пресслужбу президента Азербайджану

Дослівно: "Президент Ільхам Алієв зазначив, що наразі у регіоні з'явилися більш сприятливі можливості для укладання мирного договору між Вірменією та Азербайджаном".

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Деталі: Алієв також повідомив, що на місцях розпочався процес збору зброї та боєприпасів, і що там виявлено дуже велику кількість складів зброї та снарядів.

Що передувало: До того, як Азербайджан 19 вересня розпочав військову операцію у Нагірному Карабаху та фактично повернув його під свій контроль, прем’єр Вірменії Нікол Пашинян допускав, що може укласти мирну угоду з Алієвим "до кінця року або до початку наступного".

Єреван погодився визнати Нагірний Карабах територією Азербайджану в рамках мирного діалогу, що проходить за посередництва ЄС та США.

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Втім, укладанню мирної угоди перешкоджало питання про гарантії безпеки для карабаських вірмен. Баку вважає їх своїми громадянами, а тому заявляє, що здатний самостійно вирішити з ними усі питання. Натомість Єреван наголошує, що це питання потребує міжнародного посередництва.

ЄС днями попередив Азербайджан про наслідки у разі порушення прав карабаських вірмен та відправив у регіон свого спецпосланника Тойво Клаара. 

Детально про останні події у Карабаху читайте у статті: Третя карабаська. Чому почалася нова війна на Кавказі та якими будуть її наслідки.

Теми: АзербайджанВірменіяНагірний Карабах
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