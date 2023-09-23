Алиев заявил о "более благоприятных возможностях" для мирного соглашения с Арменией

Президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что в регионе появились "более благоприятные возможности" для заключения мирного договора с Арменией.

Источник: Алиев на встрече со спецпредставителем ЕС на Южном Кавказе Тойво Клааром в субботу, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на пресс-службу президента Азербайджана

Дословно: "Президент Ильхам Алиев отметил, что в настоящее время в регионе появились более благоприятные возможности для заключения мирного договора между Арменией и Азербайджаном".

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Детали: Алиев также сообщил, что на местах начался процесс сбора оружия и боеприпасов, и там обнаружено очень большое количество складов оружия и снарядов.

Что предшествовало: Прежде чем Азербайджан 19 сентября начал военную операцию в Нагорном Карабахе и фактически вернул его под свой контроль, премьер Армении Никол Пашинян допускал, что может заключить мирное соглашение с Алиевым "до конца года или до начала следующего".

Ереван согласился признать Нагорный Карабах территорией Азербайджана в рамках мирного диалога, проходящего при посредничестве ЕС и США.

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Впрочем, заключению мирного соглашения препятствовал вопрос о гарантиях безопасности для карабахских армян. Баку считает их своими гражданами, поэтому заявляет, что способен самостоятельно решить с ними все вопросы. Ереван отмечает, что этот вопрос требует международного посредничества.

ЕС на днях предупредил Азербайджан о последствиях в случае нарушения прав карабахских армян и отправил в регион своего спецпосланника Тойво Клаара.

Подробно о последних событиях в Карабахе читайте в статье: Третья карабахская. Почему началась новая война на Кавказе и каковы ее последствия.