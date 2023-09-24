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Папа Франциск заявив, що війна в Україні вигідна торговцям зброєю

"Українська правда"Неділя, 24 вересня 2023, 02:24
Папа Франциск заявив, що війна в Україні вигідна торговцям зброєю
Папа Римський Франциск, фото vaticannews

Папа Римський Франциск висловив думку, що у війні в Україні  зацікавлені торговці зброєю: "інтереси в цій війні не тільки пов'язані з українсько-російською проблемою, а з продажем зброї, торгівлею зброєю".

Джерело: Папа Римський Франциск, повертаючись із поїздки до французького Марселя, на борту літака,  Reuters 

Пряма мова Франциска: "Мені здається, що інтереси в цій війні не тільки пов'язані з українсько-російською проблемою, а з продажем зброї, торгівлею зброєю.

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Ми не повинні грати в ігри з мученицькою смертю цього народу. Ми повинні допомогти їм вирішити речі... Я зараз бачу, що деякі країни рухаються назад, не хочуть давати (Україні) зброю. Починається процес, в якому мученик безумовно, буде український народ, і це неприємно".

Деталі: Папа Франциск у суботу припустив, що деякі країни "грають" з Україною, спочатку надаючи зброю, а потім відмовляючись від своїх зобов’язань.

Франциск зробив ці коментарі відповідаючи на запитання журналіста про те, чи засмучений він, що його спроби встановити мир не увінчалися успіхом. Він сказав, що відчуває "деяке розчарування", а потім почав навмання говорити про військову промисловість і війну.

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Речник Ватикану Маттео Бруні надав роз’яснення слів Франциска. Бруні підкреслив, що Папа не займає позицію щодо того, чи повинні країни продовжувати надсилати зброю в Україну чи припинити її надсилання: "Це був роздум про наслідки збройної промисловості: Папа сказав, що ті, хто торгує зброєю, ніколи не платять за наслідки свого вибору, а залишають їх платити людям, як-от українцям, які гинуть мученицькою смертю".

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Теми: Папа Римськийвійназброя
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