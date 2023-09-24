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Папа Франциск заявил, что война в Украине выгодна торговцам оружием

"Украинская правда"Воскресенье, 24 сентября 2023, 02:24
Папа Франциск заявил, что война в Украине выгодна торговцам оружием
Папа Римський Франциск, фото vaticannews

Папа Римский Франциск высказал мнение, что в войне в Украине заинтересованы торговцы оружием: "интересы в этой войне не только связаны с украинско-российской проблемой, а с продажей оружия, торговлей оружием".

Источник: Папа Римский Франциск, возвращаясь из поездки во французский Марсель, на борту самолета, Reuters 

Прямая речь Франциска: "Мне кажется, что интересы в этой войне не только связаны с украинско-российской проблемой, а с продажей оружия, торговлей оружием.

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Мы не должны играть в игры с мученической смертью этого народа. Мы должны помочь им решить вещи... Я сейчас вижу, что некоторые страны движутся назад, не хотят давать (Украине) оружие. Начинается процесс, в котором мученик безусловно, будет украинский народ, и это неприятно".

Детали: Папа Франциск в субботу предположил, что некоторые страны "играют" с Украиной, сначала предоставляя оружие, а затем отказываясь от своих обязательств.

Франциск сделал свои комментарии отвечая на вопрос журналиста о том, расстроен ли он тем, что его попытки установить мир не увенчались успехом. Он сказал, что испытывает "некоторое разочарование", а затем начал наугад говорить о военной промышленности и войне.

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Представитель Ватикана Маттео Бруни предоставил разъяснение слов Франциска. Бруни подчеркнул, что Папа не занимает позицию относительно того, должны ли страны продолжать отправлять оружие в Украину или прекратить его отправку: "Это было размышление о последствиях вооруженной промышленности: Папа сказал, что те, кто торгует оружием, никогда не платят за последствия своего выбора, а оставляют их платить людям, например украинцам, которые погибают мученической смертью".

Что предшествовало: 

  • 25 августа Франциск выступил перед участниками Х Всероссийского дня католической молодежи в Санкт-Петербурге. В своей речи понтифик сказал следующее: "Никогда не забывайте о наследии. Вы – потомки великой России: великой России святых, правителей, великой России Петра I, Екатерины II, той империи – великой, просвещенной, великой культуры и великой человечности. Никогда не отказывайтесь от этого наследия. Вы – потомки великой Матушки России, шагайте вперед с этим. И спасибо вам – спасибо за ваш способ быть, за ваш способ быть русскими".
  • На слова Папы отреагировали в украинском МИД, заявив, что Франциск распространяет российские великодержавные идеи, которыми Кремль оправдывает убийства украинцев.
  • В сентябре украинские Греко-Католические епископы встретились с Папой Франциском и заявили ему, что восхваление имперского прошлого России "причинило боль украинскому народу".

Темы: Папа Римскийвойнаоружие
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