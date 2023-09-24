Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

У Малі розбився військово-транспортний літак, який може бути пов'язаний з "ПВК Вагнер"

"Українська правда"Неділя, 24 вересня 2023, 03:04
У Малі розбився військово-транспортний літак, який може бути пов'язаний з ПВК Вагнер
Фото з місця авіакатастрофи malijet

В аеропорту Гао на північному сході Малі під час заходу на посадку розбився і спалахнув літак Іл-76, який може бути пов'язаний з "ПВК Вагнер".

Джерело: Malijet, RTVI

Деталі: Місцеве видання Malijet стверджує, що причиною аварії літака стала несправність бака повітряного судна. На місце події виїхали пожежники та рятувальники.

Реклама:

Журналіст Серж Даніель написав у соцмережі X, що в Малі розбився військово-транспортний літак Іл-76. Він перевозив людей та обладнання. За даними Даніеля, на місці події було чути вибухи.

Військовий кореспондент Чингіс Дамбієв у своєму телеграм-каналі зазначив, що літак, ймовірно, належить білоруській вантажній авіакомпанії Rubystar Airways. За даними воєнкора, судно виконувало рейс "в інтересах Організації Об'єднаних Націй".

Російський військовий кореспондент Юрій Котенок заявив, що "є припущення", що борт мав стосунок до "ПВК Вагнер". Однак пізніше Котенок цю інформацію спростував і написав, що судно використовувалося місцевими силами і попередня причина катастрофи - помилка пілота.

ВІДЕО ДНЯ

Інформацію про належність борту до "ПВК Вагнер" також спростував телеграм-канал Grey Zone. Як зазначає канал, на борту не було бійців чи пілотів ПВК "Вагнер", а саме судно використовувалося "місцевими силами для перевезення вантажів різного призначення".

Передісторія:

  • 23 серпня ввечері російські ЗМІ та Росавіація повідомили, що у Тверській області розбився літак, серед пасажирів якого був ватажок групи Вагнера Євгеній Пригожин. Повідомляється, що всі 10 людей, які були на борту, загинули, зокрема і заступник Пригожина − Дмитрій Уткін із позивним "Вагнер".

Теми: МаліавіаВагнер
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

відеоГоловний поліцейський Київщини має під Києвом маєток із власним виходом до води – ЗМІ

Ротація в Раді: Балога вийшов із "За майбутнє", групу врятував колишній "слуга"

"Київстар" усунув складнощі зі зв'язком, які виникли 20 грудня

Рада поповнилась новим нардепом

фотоНаремонтували на 700 тисяч збитків: поліція про причини обшуків в Ужгородській міськраді

СБУ і поліція прийшли з обшуками до Ужгородської міськради

Усі новини...
Малі
Росія поставила Малі два Су-25: обидва не прослужили й року
Проти керівника "Вагнера" у Малі в США запровадили санкції
Військові Бундесверу поранені в результаті нападу на патруль ООН в Малі
Останні новини
14:25
Військова допомога Україні: Литва передала польове обладнання та тисячі сухпайків
14:11
Попри блокаду кордону ВВП України в листопаді зріс на 4%
14:03
відеоГоловний поліцейський Київщини має під Києвом маєток із власним виходом до води – ЗМІ
14:00
"Нова пошта" оприлюднила графік роботи відділень на різдвяно-новорічні свята
13:58
У майбутньому дев'ятикласники складатимуть ДПА з п’яти предметів – директорка УЦОЯО
13:51
фотоУ Херсоні обстрілом знищено склад гуманітарної допомоги "Червоного Хреста"
13:41
фото"Відчував, як горить моє тіло": історія захисника, в авто якого поцілила протитанкова ракета
13:34
Ротація в Раді: Балога вийшов із "За майбутнє", групу врятував колишній "слуга"
13:33
"Київстар" усунув складнощі зі зв'язком, які виникли 20 грудня
13:27
У Києві відкрили рух Дегтярівським шляхопроводом: фактично новозбудований обʼєкт
Усі новини...
Реклама: