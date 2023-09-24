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У Малі розбився військово-транспортний літак, який може бути пов'язаний з "ПВК Вагнер"

"Українська правда"Неділя, 24 вересня 2023, 03:04
У Малі розбився військово-транспортний літак, який може бути пов'язаний з ПВК Вагнер
Фото з місця авіакатастрофи malijet

В аеропорту Гао на північному сході Малі під час заходу на посадку розбився і спалахнув літак Іл-76, який може бути пов'язаний з "ПВК Вагнер".

Джерело: Malijet, RTVI

Деталі: Місцеве видання Malijet стверджує, що причиною аварії літака стала несправність бака повітряного судна. На місце події виїхали пожежники та рятувальники.

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Журналіст Серж Даніель написав у соцмережі X, що в Малі розбився військово-транспортний літак Іл-76. Він перевозив людей та обладнання. За даними Даніеля, на місці події було чути вибухи.

Військовий кореспондент Чингіс Дамбієв у своєму телеграм-каналі зазначив, що літак, ймовірно, належить білоруській вантажній авіакомпанії Rubystar Airways. За даними воєнкора, судно виконувало рейс "в інтересах Організації Об'єднаних Націй".

Російський військовий кореспондент Юрій Котенок заявив, що "є припущення", що борт мав стосунок до "ПВК Вагнер". Однак пізніше Котенок цю інформацію спростував і написав, що судно використовувалося місцевими силами і попередня причина катастрофи - помилка пілота.

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Інформацію про належність борту до "ПВК Вагнер" також спростував телеграм-канал Grey Zone. Як зазначає канал, на борту не було бійців чи пілотів ПВК "Вагнер", а саме судно використовувалося "місцевими силами для перевезення вантажів різного призначення".

Передісторія:

  • 23 серпня ввечері російські ЗМІ та Росавіація повідомили, що у Тверській області розбився літак, серед пасажирів якого був ватажок групи Вагнера Євгеній Пригожин. Повідомляється, що всі 10 людей, які були на борту, загинули, зокрема і заступник Пригожина − Дмитрій Уткін із позивним "Вагнер".

Теми: МаліавіаВагнер
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