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В Мали разбился военно-транспортный самолет, который может быть связан с "ЧВК Вагнер"

"Украинская правда"Воскресенье, 24 сентября 2023, 03:04
В Мали разбился военно-транспортный самолет, который может быть связан с ЧВК Вагнер
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В аэропорту Гао на северо-востоке Мали во время захода на посадку разбился и загорелся самолет Ил-76, который может быть связан с "ЧВК Вагнер".

Источник: Malijet, RTVI

Детали: Местное издание Malijet утверждает, что причиной крушения самолета стала неисправность бака воздушного судна. На место происшествия выехали пожарные и спасатели.

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Журналист Серж Даниэль написал в соцсети X, что в Мали разбился военно-транспортный самолет Ил-76. Он перевозил людей и оборудование. По данным Даниэля, на месте происшествия были слышны взрывы.

Военный корреспондент Чингис Дамбиев в своем телеграм-канале отметил, что самолет, вероятно, принадлежит белорусской грузовой авиакомпании Rubystar Airways. По данным военкора, судно выполняло рейс "в интересах Организации Объединенных Наций".

Российский военный корреспондент Юрий Котенок заявил, что "есть предположение", что борт имел отношение к "ЧВК Вагнер". Однако позже Котенок эту информацию опроверг и написал, что судно использовалось местными силами и предварительная причина катастрофы - ошибка пилота.

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Информацию о принадлежности борта к "ЧВК Вагнер" также опроверг телеграм-канал Grey Zone. Как отмечает канал, на борту не было бойцов или пилотов ЧВК "Вагнер", а само судно использовалось "местными силами для перевозки грузов различного назначения".

Предыстория: 

  • 23 августа вечером российские СМИ и Росавиация сообщили, что в Тверской области разбился самолет, среди пассажиров которого был главарь группы Вагнера Евгений Пригожин. Сообщается, что все 10 человек, которые были на борту, погибли, в том числе и заместитель Пригожина – Дмитрий Уткин с позывным "Вагнер".

Темы: МалиавиаВагнер
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