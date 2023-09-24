Пашинян натякнув на неефективність ОДКБ і гарантій безпеки від РФ

Прем'єр-міністр Вірменії Нікол Пашинян назвав неефективними структури безпеки, на які останнім часом покладалася його країна.

Джерело: Пашинян у відеозверненні до громадян Вірменії, яке цитує News.am, "Європейська правда"

Пряма мова: "Нещодавні напади на Вірменію з боку Азербайджану дозволяють зробити очевидний висновок про те, що зовнішні системи безпеки, до яких ми залучені, не є ефективними з точки зору державних інтересів та безпеки країни", – заявив Пашинян.

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Вірменський прем’єр підкреслив, що системи безпеки і союзники, на яких його країна покладалася протягом багатьох років, "показали нашу вразливість".

Вірменія входить до Організації договору колективної безпеки, яку фактично контролює РФ. Останнім часом відносини між Вірменією та ОДКБ суттєво охололи. Після війни за Нагірний Карабах у 2020 році ОДКБ так і не надала жодної практичної допомоги Єревану.

Нагадаємо: Нещодавно Пашинян заявляв про "невдачі" миротворців Росії в невизнаному Нагірному Карабаху, які призвели до останньої ескалації.

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Минулого тижня він також казав, що Вірменія більше не може покладатися на РФ як на гаранта своєї безпеки.

Детально про останні події читайте у статті: Третя карабаська. Чому почалася нова війна на Кавказі та якими будуть її наслідки.