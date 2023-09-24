Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Пашинян намекнул на неэффективность ОДКБ и гарантий безопасности от РФ

"Европейская правда", "Украинская правда"Воскресенье, 24 сентября 2023, 11:55
Пашинян намекнул на неэффективность ОДКБ и гарантий безопасности от РФ
ФОТО: PRIMEMINISTER.AM

Премьер-министр Армении Никол Пашинян назвал неэффективными структуры безопасности, на которые в последнее время полагалась его страна.

Источник: Пашинян в видеообращении к гражданам Армении, которое цитирует News.am, "Европейская правда"

Прямая речь: "Недавние нападения на Армению со стороны Азербайджана позволяют сделать очевидный вывод о том, что внешние системы безопасности, к которым мы привлечены, не являются эффективными с точки зрения государственных интересов и безопасности страны", – заявил Пашинян.

Реклама:

Армянский премьер подчеркнул, что системы безопасности и союзники, на которых его страна полагалась в течение многих лет, "показали нашу уязвимость".

Напомним: Недавно Пашинян заявлял о "неудачах" миротворцев России в непризнанном Нагорном Карабахе, которые привели к последней эскалации.

На прошлой неделе он также говорил, что Армения больше не может полагаться на РФ как на гаранта своей безопасности.

ВИДЕО ДНЯ

Подробно о последних событиях читайте в статье: Третья карабахская. Почему началась новая война на Кавказе и какими будут ее последствия.

Темы: АрменияРосcияОДКБАзербайджан
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Ночная атака: Россия запускала дроны из Крыма, основной удар пришелся на Херсонщину

В Киеве количество жертв массированной атаки России достигло 13 человек

Владелец "Global Spirits" о подозрении СБУ: Надеюсь, это ошибка, а не рейдерство

Россия хочет "конкретных доказательств" от Польши по ракете, прежде чем давать объяснения

В Запорожье, Днепре и Одессе – день траура. В Запорожье от атаки погибли 9 человек

ISW: Россия продолжит наносить широкомасштабные удары по Украине

Все новости...
Армения
Алиев заявил о "более благоприятных возможностях" для мирного соглашения с Арменией
В Ереване вход в посольство РФ облили красной краской
Глава МИД Армении призвал развернуть в Карабахе миротворческие силы ООН
Последние новости
11:31
фотоНе только пингвинята: полярники показали, кто еще родился возле "Вернадского"
11:22
Польша продолжает проверку, не падали ли элементы ракеты на ее территории
11:10
Ночная атака: Россия запускала дроны из Крыма, основной удар пришелся на Херсонщину
11:00
Главные экономические новости 2023 года
10:47
Начался первый метеорный поток 2024: где увидят звездопад
10:45
В Киеве количество жертв массированной атаки России достигло 13 человек
10:37
Поезда из Британии в Европу под Ла-Маншем отменили из-за подтопления вблизи Лондона
10:33
По всей Украине воздушная тревога из-за взлета носителя "Кинжалов"
10:16
В Сербии проводят перевыборы на 30 избирательных участках
10:13
Владелец "Global Spirits" о подозрении СБУ: Надеюсь, это ошибка, а не рейдерство
Все новости...
Реклама: