Пашинян намекнул на неэффективность ОДКБ и гарантий безопасности от РФ

Премьер-министр Армении Никол Пашинян назвал неэффективными структуры безопасности, на которые в последнее время полагалась его страна.

Источник: Пашинян в видеообращении к гражданам Армении, которое цитирует News.am, "Европейская правда"

Прямая речь: "Недавние нападения на Армению со стороны Азербайджана позволяют сделать очевидный вывод о том, что внешние системы безопасности, к которым мы привлечены, не являются эффективными с точки зрения государственных интересов и безопасности страны", – заявил Пашинян.

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Армянский премьер подчеркнул, что системы безопасности и союзники, на которых его страна полагалась в течение многих лет, "показали нашу уязвимость".

Напомним: Недавно Пашинян заявлял о "неудачах" миротворцев России в непризнанном Нагорном Карабахе, которые привели к последней эскалации.

На прошлой неделе он также говорил, что Армения больше не может полагаться на РФ как на гаранта своей безопасности.

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