Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Пашинян намекнул на неэффективность ОДКБ и гарантий безопасности от РФ

"Европейская правда", "Украинская правда"Воскресенье, 24 сентября 2023, 11:55
Пашинян намекнул на неэффективность ОДКБ и гарантий безопасности от РФ
ФОТО: PRIMEMINISTER.AM

Премьер-министр Армении Никол Пашинян назвал неэффективными структуры безопасности, на которые в последнее время полагалась его страна.

Источник: Пашинян в видеообращении к гражданам Армении, которое цитирует News.am, "Европейская правда"

Прямая речь: "Недавние нападения на Армению со стороны Азербайджана позволяют сделать очевидный вывод о том, что внешние системы безопасности, к которым мы привлечены, не являются эффективными с точки зрения государственных интересов и безопасности страны", – заявил Пашинян.

Реклама:

Армянский премьер подчеркнул, что системы безопасности и союзники, на которых его страна полагалась в течение многих лет, "показали нашу уязвимость".

Напомним: Недавно Пашинян заявлял о "неудачах" миротворцев России в непризнанном Нагорном Карабахе, которые привели к последней эскалации.

На прошлой неделе он также говорил, что Армения больше не может полагаться на РФ как на гаранта своей безопасности.

ВИДЕО ДНЯ

Подробно о последних событиях читайте в статье: Третья карабахская. Почему началась новая война на Кавказе и какими будут ее последствия.

Темы: АрменияРосcияОДКБАзербайджан
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

видеоВ Севастополе вторично за вечер объявляли воздушную тревогу, работала ПВО по беспилотнику

Пограничники не выпустили за границу уже более 2 тысяч госслужащих

Беларусь провела встречу иностранных дипломатов с депортированными из Украины детьми

Гладковского и Букина подозревают в нанесении ущерба "Укрспецэкспорту" на 13 миллионов

ОГП открыл дело из-за драки нардепов Куницкого и Дмитрука

В немецкого Rheinmetall заказали крупную партию боеприпасов для Украины

Все новости...
Армения
Алиев заявил о "более благоприятных возможностях" для мирного соглашения с Арменией
В Ереване вход в посольство РФ облили красной краской
Глава МИД Армении призвал развернуть в Карабахе миротворческие силы ООН
Последние новости
00:22
США наложили санкции на более 40 компаний из Китая из-за содействия российской оборонке
00:15
На Полтавщине раздались звуки взрывов – СМИ
23:59
В Грузии закон о запрете палаток введут немедленно, без подписи президентки
23:32
"Подавляющее большинство" в ЕС поддерживает переговоры о вступлении Украины – Премьер Чехии
23:14
видеоВ Севастополе вторично за вечер объявляли воздушную тревогу, работала ПВО по беспилотнику
22:59
Орбан вместе с правительством Венгрии посетит Грузию
22:50
Пограничники не выпустили за границу уже более 2 тысяч госслужащих
22:23
В Сумской области погиб ребенок, который нашел взрывчатку во дворе
22:05
Экономические новости 6 октября: суд арестовал активы Фридмана и Авена в Украине, обыски у производителя тепловизоров Archer
22:04
Правительство ищет соответствующего кандидата на должность нового министра культуры – Шмигаль
Все новости...
Реклама: